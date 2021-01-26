Павел Усов: После того, как силовики расправятся с протестами, Лукашенко расправится с силовиками

Павел Усов в своем телеграм-канале . Лояльность - вещь относительная, особенно когда становишься частью власти". "Не исключаю, что Лукашенко может бояться того, что стал полностью зависим от силовиков. Если последние будут в состоянии осознать свою исключительную роль и положение в кризисной ситуации, то силовая проблема для Лукашенко станет более серьезной, чем протесты, - пишет политологв своем. Лояльность - вещь относительная, особенно когда становишься частью власти".





"Конечно, совсем необязательно, что руководство силовыми структурами осознает, что власть в стране - это не Лукашенко, а они. Тем не менее Лукашенко будет вынужден действовать на опережение. Это психологическая особенность таких людей. Они не терпят и боятся даже видимости того, что есть другие центры и игроки.





Соответственно, после подавления протестов, вероятно наступит время чисток и внутри силовых ведомств, чтобы не допустить прямого вмешательства этих структур в политику в будущем.





Более того, руководство КГБ, МВД, СБП видели самое страшное: слабость, беспомощность, дряхлость тирана. Видели провал в стратегии руководства и реализации внутренней политики.





А это недопустимо.





Думаю, также могут раздражать слишком завышенные роли Качановой и Эйсмонт, у которой на побегушках целые генералы. При этом ставится под угрозу реализация проекта "наследник".





Так или иначе, продолжительная опора на силовиков, усиливает их позиции и возможности в системе, в свою очередь протесты в стране гарантируют им определенный иммунитет.





После того, как силовики расправятся с протестами, Лукашенко избавится от всех тех, кому был обязан и кто в кризисной ситуации был сильнее чем он.





Конечно, это не будут сталинские методы, но высылка куда-нибудь в Зимбабве вполне возможна", - полагает Усов.