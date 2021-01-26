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Павел Усов: После того, как силовики расправятся с протестами, Лукашенко расправится с силовиками

26.01.2021 15:09 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Лукашенко стал полностью зависим от силовиков. И если последние осознают это, то силовая проблема для Лукашенко станет более серьезной, чем протесты. Доктор политологии Павел Усов - о незавидной судьбе генералов Лукашенко.

Павел Усов: После того, как силовики расправятся с протестами, Лукашенко расправится с силовиками
"Не исключаю, что Лукашенко может бояться того, что стал полностью зависим от силовиков. Если последние будут в состоянии осознать свою исключительную роль и положение в кризисной ситуации, то силовая проблема для Лукашенко станет более серьезной, чем протесты, - пишет политолог Павел Усов в своем телеграм-канале. Лояльность - вещь относительная, особенно когда становишься частью власти". 

"Конечно, совсем необязательно, что руководство силовыми структурами осознает, что власть в стране - это не Лукашенко, а они. Тем не менее Лукашенко будет вынужден действовать на опережение. Это психологическая особенность таких людей. Они не терпят и боятся даже видимости того, что есть другие центры и игроки. 

Соответственно, после подавления протестов, вероятно наступит время чисток и внутри силовых ведомств, чтобы не допустить прямого вмешательства этих структур в политику в будущем.

Более того, руководство КГБ, МВД, СБП видели самое страшное: слабость, беспомощность, дряхлость тирана. Видели провал в стратегии руководства и реализации внутренней политики.

А это недопустимо.

Думаю, также могут раздражать слишком завышенные роли Качановой и Эйсмонт, у которой на побегушках целые генералы. При этом ставится под угрозу реализация проекта "наследник".

Так или иначе, продолжительная опора на силовиков, усиливает их позиции и возможности в системе, в свою очередь протесты в стране гарантируют им определенный иммунитет. 

После того, как силовики расправятся с протестами, Лукашенко избавится от всех тех, кому был обязан и кто в кризисной ситуации был сильнее чем он.  

Конечно, это не будут сталинские методы, но высылка куда-нибудь в Зимбабве вполне возможна", - полагает Усов.
 
 
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Лукашенко стал полностью зависим от силовиков. И если последние осознают это, то силовая проблема для Лукашенко станет более серьезной, чем протесты. Доктор...
 
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