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Снег и заморозки - коммунальщики Минска срочно обрабатывают дороги

26.01.2021 15:13 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 26 янв – Sputnik. Коммунальные службы Минска в срочном порядке обработают дороги противогололедными реагентами, сообщил заместитель председателя Мингорисполкома Александр Дорохович.

© Sputnik / Виктор Толочко
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По его словам, обработка начнется в 15 часов и продлится до вечера. Особое внимание - тротуарам и пешеходным зонам. Для обработки применяют песчано-соляную смесь.

"Мы призываем субъекты хозяйствования включиться в эту работу и сделать безопасными территории", - сказал заместитель председателя Мингорисполкома.

Горожанам также советуют быть внимательными при передвижении, учитывать прогноз погоды.

Циклон "Ларс"

Синоптики Белгидромета напоминают: в страну пришел южный циклон "Ларс", он и будет влиять на погоду до конца недели.

© Sputnik / Егор Еремов
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В Минске к вечеру 26 января прогнозируют наступление заморозков, до -2 °С, ожидается гололедица.

Аналогичная погода будет и 27 января. Метели, ветер и перепады температуры: минимальная ночью до -9°С, максимальная днем – до +2°С.

Ожидается, что порывистый ветер до 23 метров в секунду и снегопады продлятся в Беларуси как минимум до четверга.

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Теги: Минск
 
 
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Обработка песчано-соляной смесью продлится до вечера, особое внимание – пешеходным зонам и тротуарам.
 
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