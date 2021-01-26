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Снег и заморозки - коммунальщики Минска срочно обрабатывают дороги
26.01.2021 15:13 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 26 янв – Sputnik. Коммунальные службы Минска в срочном порядке обработают дороги противогололедными реагентами, сообщил заместитель председателя Мингорисполкома Александр Дорохович.
© Sputnik / Виктор Толочко
По его словам, обработка начнется в 15 часов и продлится до вечера. Особое внимание - тротуарам и пешеходным зонам. Для обработки применяют песчано-соляную смесь.
"Мы призываем субъекты хозяйствования включиться в эту работу и сделать безопасными территории", - сказал заместитель председателя Мингорисполкома.
Горожанам также советуют быть внимательными при передвижении, учитывать прогноз погоды.
Циклон "Ларс"
Синоптики Белгидромета напоминают: в страну пришел южный циклон "Ларс", он и будет влиять на погоду до конца недели.
© Sputnik / Егор Еремов
В Минске к вечеру 26 января прогнозируют наступление заморозков, до -2 °С, ожидается гололедица.
Аналогичная погода будет и 27 января. Метели, ветер и перепады температуры: минимальная ночью до -9°С, максимальная днем – до +2°С.
Ожидается, что порывистый ветер до 23 метров в секунду и снегопады продлятся в Беларуси как минимум до четверга.
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Обработка песчано-соляной смесью продлится до вечера, особое внимание – пешеходным зонам и тротуарам.
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