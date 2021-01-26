"Вписываются в практику": Шпаковский о новых кадровых назначениях президента

Источник материала: Sputnik Беларусь

Радио Шпаковский прокомментировал последние кадровые назначения президента

Президент Беларуси Александр Лукашенко 26 января принял решение по ряду кадровых назначений ― генеральным секретарем Совета безопасности страны стал Александр Вольфович, ранее занимавший должность начальника Генштаба ― первого заместителя министра обороны.

Обращаясь к Вольфовичу , Лукашенко напомнил о "непростых временах", которые переживает Беларусь.

"Шатать и раскачивать нас будут, мы должны научиться в это тяжелое время противостоять и внутренним нашим противникам, и особенно внешним", ― отметил белорусский лидер.

Кроме того, новые руководители появились у Брестского облисполкома, ОАО "Гродно Азот", Комитета госконтроля и у ЗАО "Столичное телевидение".

Новые кадровые назначения президента прокомментировал известный политический эксперт, публицист Александр Шпаковский.

"Ввиду важности Совбеза, координации деятельности силовых структур, вооруженных сил, правоохранительных органов Беларуси назначение Вольфовича вписывается в практику Лукашенко по кадровым решениям в этой сфере. Из 9 предыдущих секретарей шестеро были выходцами из Вооруженных сил", ― отметил собеседник Sputnik.

Комментарий политического эксперта Александра Шпаковского слушайте в аудиозаписи на радио Sputnik Беларусь.

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