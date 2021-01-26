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"Вписываются в практику": Шпаковский о новых кадровых назначениях президента
26.01.2021 15:13 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Президент Беларуси Александр Лукашенко 26 января принял решение по ряду кадровых назначений ― генеральным секретарем Совета безопасности страны стал Александр Вольфович, ранее занимавший должность начальника Генштаба ― первого заместителя министра обороны.
© Sputnik / Виктор Толочко
Обращаясь к
"Шатать и раскачивать нас будут, мы должны научиться в это тяжелое время противостоять и внутренним нашим противникам, и особенно внешним", ― отметил белорусский лидер.
Кроме того,
Новые кадровые назначения президента прокомментировал известный политический эксперт, публицист Александр Шпаковский.
"Ввиду важности Совбеза, координации деятельности силовых структур, вооруженных сил, правоохранительных органов Беларуси назначение Вольфовича вписывается в практику Лукашенко по кадровым решениям в этой сфере. Из 9 предыдущих секретарей шестеро были выходцами из Вооруженных сил", ― отметил собеседник Sputnik.
Комментарий политического эксперта Александра Шпаковского слушайте в аудиозаписи на радио Sputnik Беларусь.
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О назначении нового главы Госсекретариата Совета безопасности Беларуси, смене губернатора Брестской области и других громких назначениях рассуждает...
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