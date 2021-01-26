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Могли спасти: близкие Началовой раскрыли неожиданную правду о ее смерти
26.01.2021 15:13 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Российскую певицу Юлию Началову можно было спасти от смерти: в этом признались родной отец певицы и ее пиар-директор.
© Sputnik / Екатерина Чеснокова
Звезда
Юлю могли спасти, ведь трагедия певицы произошла по неосторожности: в этом уверены отец звезды - Виктор Началов и пиар-директор Анна Исаева.
Во время съемок фильма близкие певицы опровергли слухи о том, что звезда не занималась своим здоровьем. Каждый настоял на том, что последний год своей жизни
"Ее можно было спасти. Попади она на три дня раньше в больницу - была бы жива", - рассказала Исаева.
Недавно стало известно, что суррогатная мать
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По словам родственников и близкого окружения, певица давно потеряла веру в медицину и согласилась на госпитализацию в самый последний момент.
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