Могли спасти: близкие Началовой раскрыли неожиданную правду о ее смерти

Источник материала: Sputnik Беларусь

Российскую певицу Юлию Началову можно было спасти от смерти: в этом признались родной отец певицы и ее пиар-директор.

Звезда ушла из жизни в 2019 году. Из-за травмы ноги у певицы развился сепсис, который привел к сердечно-легочной недостаточности. Перед днем рождения звезды самые близкие люди рассказали о ее судьбе в документальном фильме про Началову.

Юлю могли спасти, ведь трагедия певицы произошла по неосторожности: в этом уверены отец звезды - Виктор Началов и пиар-директор Анна Исаева.

Во время съемок фильма близкие певицы опровергли слухи о том, что звезда не занималась своим здоровьем. Каждый настоял на том, что последний год своей жизни Началова провела в разных больницах . Родные звезды и ее представитель также сошлись во мнении, что смерть звезды - трагическое стечение обстоятельств. Началова долгое время чувствовала себя плохо, но отказывалась проходить осмотр, так как давно потеряла веру в медицину. И лишь после обморока согласилась на госпитализацию.

"Ее можно было спасти. Попади она на три дня раньше в больницу - была бы жива", - рассказала Исаева.

Недавно стало известно, что суррогатная мать родила сына семье умершей Началовой . В настоящее время мальчика растит последний возлюбленный певицы.

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