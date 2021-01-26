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На среду объявлено штормовое предупреждение
Источник материала: Навiны
Белгидромет предупредил о неблагоприятном погодном явлении.
Как сообщили синоптики, ночью и утром в большинстве районов страны сохранится ветер порывами 15-20 м/с (в некоторых местах до 21-23 м/с).
При порывистом ветре спсатели
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Белгидромет предупредил о неблагоприятном погодном явлении.
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