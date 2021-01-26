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Магазин Xiaomi устроил скидки на смартфоны и другую технику. Что отдают дешевле, чем обычно
Источник материала: Tut.by
Один из фирменных магазинов Xiaomi — Xistore — устроил скидки на смартфоны и другую технику бренда. Посмотрели, что отдают дешевле, чем обычно.
На странице с описанием акции говорится, что скидки действуют во всех магазинах сети. Но что при этом количество акционного товара ограничено.
Например, смартфон
Аксессуары также выйдет купить выгоднее, чем обычно. Скажем, беспроводные наушники
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На странице с описанием акции говорится, что скидки действуют во всех магазинах сети. Но что при этом количество акционного товара ограничено.
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