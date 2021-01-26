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Магазин Xiaomi устроил скидки на смартфоны и другую технику. Что отдают дешевле, чем обычно

26.01.2021 15:19 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Один из фирменных магазинов Xiaomi — Xistore — устроил скидки на смартфоны и другую технику бренда. Посмотрели, что отдают дешевле, чем обычно.


Фото: Reuters

На странице с описанием акции говорится, что скидки действуют во всех магазинах сети. Но что при этом количество акционного товара ограничено.

Например, смартфон Redmi Note 9 Pro (наш обзор) в версии с 6/64 ГБ памяти отдают за 699,04 рубля, чуть более простой Redmi Note 9S на 4/64 ГБ (обзор) — за 599,03 рубля. Наконец, обычный Redmi Note 9 (3/64 ГБ) предлагается за 499,02 рубля. Среди смартфонов классом повыше есть Poco X3 (обзор) по цене в 899 рублей за модификацию с памятью в 6/128 ГБ.

Аксессуары также выйдет купить выгоднее, чем обычно. Скажем, беспроводные наушники Mi True Wireless Earphones Lite стоят 85 рублей, часы Amazfit Bip S Lite — 135 рублей, топовые Amazfit GTS — за 309 рублей. Из других товаров есть, к примеру, телевизор Xiaomi Mi TV 4S на 55 дюймов за 1279,01 рубль, а также смарт-весы Mi Body Composition Scale 2. Их оценили в 49,99 рублей.

 
 
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На странице с описанием акции говорится, что скидки действуют во всех магазинах сети. Но что при этом количество акционного товара ограничено.
 
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