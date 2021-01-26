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Mitsubishi показала видео с испытаний нового Outlander

26.01.2021 15:19 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Новое поколение кроссовера Mitsubishi Outlander было анонсировано еще в декабре прошлого года, но в подробности тогда японцы вдаваться не стали. Сейчас их также особо не прибавилось, зато компания поделилась небольшим видеороликом о том, как Outlander четвертого поколения проходит окончательную настройку и тестирование перед выходом на рынок.


Закамуфлированные предсерийные прототипы нового Outlander проходят серию финальных тестов в различных дорожных и погодных условиях. «Переработанный и переосмысленный во всех отношениях» новый кроссовер будет «больше и мощнее, чем предыдущие поколения», говорится в описании к официальному ролику.


Известно, что Outlander получит новый селектор режимов движения и усовершенствованную полноприводную трансмиссию Super All-Wheel Control S-AWC, при настройке которой использован опыт, приобретенный Mitsubishi во время «соревнований в пустынях Дакара и на скользких грунтовых и заснеженных дорогах мировых раллийных трасс».

Ожидается, что в основу Outlander следующего поколения ляжет модульная платформа альянса Renault-Nissan-Mitsubishi, на которой создан новый Nissan Rogue/X-Trail. Скоро компания поделится информацией о моторной гамме нового Outlander и опубликует изображения интерьера — премьера кроссовера состоится 16 февраля.

 
 
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Компания Mitsubishi поделилась небольшим видеороликом о том, как Outlander четвертого поколения проходит окончательную настройку и тестирование перед выходом на рынок.
 
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