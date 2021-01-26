ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Смотрите, что творится на дорогах Гродненщины, которую накрыл циклон «Ларс»

26.01.2021 15:19 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

В Гродно пришел южный циклон «Ларс»: снегом завалило дворы и дороги, на подъемах образовался лед. Уже второй день областной центр стоит в 10-балльных пробках, пишет «АвтоГродно».


Фото: t.me/autogrodnoby

Сегодня любой подъем — это гарантированная проблема. Даже небольшой уклон Румлевского проспекта стал непреодолимым для многих водителей большегрузов и автобусов. Фуры останавливались и уже не могли подняться в сторону перекрестка.

Еще хуже ситуация на отдаленных трассах. На объездной дороге от Погоран к Южному рынку застревают даже небольшие грузовики.

А вот так выглядит трасса Волковыск — Зельва:


Фото читателя TUT.BY

«Стоим уже час, нет ни одной коммунальной машины», — пишут AUTO.TUT.BY читатели.

У кого еще больше проблем? Однозначно у водителей «гармошек». У них есть маршрут, они не могут выбирать альтернативные дороги, и им приходится останавливаться на остановках. Часто после таких остановок начать движение уже невозможно без помощи со стороны.

Показательная ситуация на проспекте Космонавтов и улице Врублевского:

Аналогичная ситуация на Индурском шоссе и многих других улицах Гродно:


Фото: autogrodno.by


Отдельная история — упавшие деревья. Под тяжестью снега во многих дворах у деревьев обломало ветки, некоторые упали на автомобили. Были и упавшие деревья:


Фото: t.me/autogrodnoby

Фото: t.me/autogrodnoby

Фото: t.me/autogrodnoby

Тем временем в Гродно продолжается уборка снега. В связи с этим ГАИ просит водителей убрать автомобили с проезжей части.

 
Теги: Гродно
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Гродно продолжается уборка снега. В связи с этим ГАИ просит водителей убрать автомобили с проезжей части.
 
Новости дня
Новости разные
 
Могли спасти: близкие Началовой раскрыли неожиданную правду о ее смерти
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

25.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
26.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by