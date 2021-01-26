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Смотрите, что творится на дорогах Гродненщины, которую накрыл циклон «Ларс»
Источник материала: Tut.by
В Гродно пришел южный циклон «Ларс»: снегом завалило дворы и дороги, на подъемах образовался лед. Уже второй день областной центр стоит в 10-балльных пробках, пишет «
Сегодня любой подъем — это гарантированная проблема. Даже небольшой уклон Румлевского проспекта стал непреодолимым для многих водителей большегрузов и автобусов. Фуры останавливались и уже не могли подняться в сторону перекрестка.
Еще хуже ситуация на отдаленных трассах. На объездной дороге от Погоран к Южному рынку застревают даже небольшие грузовики.
А вот так выглядит трасса Волковыск — Зельва:
«Стоим уже час, нет ни одной коммунальной машины», — пишут AUTO.TUT.BY читатели.
У кого еще больше проблем? Однозначно у водителей «гармошек». У них есть маршрут, они не могут выбирать альтернативные дороги, и им приходится останавливаться на остановках. Часто после таких остановок начать движение уже невозможно без помощи со стороны.
Показательная ситуация на проспекте Космонавтов и улице Врублевского:
Аналогичная ситуация на Индурском шоссе и многих других улицах Гродно:
Отдельная история — упавшие деревья. Под тяжестью снега во многих дворах у деревьев обломало ветки, некоторые упали на автомобили. Были и упавшие деревья:
Тем временем в Гродно продолжается уборка снега. В связи с этим ГАИ просит водителей убрать автомобили с проезжей части.
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В Гродно продолжается уборка снега. В связи с этим ГАИ просит водителей убрать автомобили с проезжей части.
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