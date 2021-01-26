Смотрите, что творится на дорогах Гродненщины, которую накрыл циклон «Ларс»

Источник материала: Tut.by

В Гродно пришел южный циклон «Ларс»: снегом завалило дворы и дороги, на подъемах образовался лед. Уже второй день областной центр стоит в 10-балльных пробках, пишет « АвтоГродно ».



Фото: t.me/autogrodnoby

Сегодня любой подъем — это гарантированная проблема. Даже небольшой уклон Румлевского проспекта стал непреодолимым для многих водителей большегрузов и автобусов. Фуры останавливались и уже не могли подняться в сторону перекрестка.

Еще хуже ситуация на отдаленных трассах. На объездной дороге от Погоран к Южному рынку застревают даже небольшие грузовики.

А вот так выглядит трасса Волковыск — Зельва:



Фото читателя TUT.BY

«Стоим уже час, нет ни одной коммунальной машины», — пишут AUTO.TUT.BY читатели.

У кого еще больше проблем? Однозначно у водителей «гармошек». У них есть маршрут, они не могут выбирать альтернативные дороги, и им приходится останавливаться на остановках. Часто после таких остановок начать движение уже невозможно без помощи со стороны.

Показательная ситуация на проспекте Космонавтов и улице Врублевского:

Аналогичная ситуация на Индурском шоссе и многих других улицах Гродно:



Фото: autogrodno.by





Отдельная история — упавшие деревья. Под тяжестью снега во многих дворах у деревьев обломало ветки, некоторые упали на автомобили. Были и упавшие деревья:



Фото: t.me/autogrodnoby



Фото: t.me/autogrodnoby



Фото: t.me/autogrodnoby

Тем временем в Гродно продолжается уборка снега. В связи с этим ГАИ просит водителей убрать автомобили с проезжей части.