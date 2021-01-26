Источник материала: UDF



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Reuters

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Крупнейший в мире завод по выпуску дизельных двигателей будет выпускать электромоторы Это очередное свидетельство завершения эпохи легковых дизелей.

Спрос на дизельные легковушки резко упал после «дизельгейта» в 2015-м. Напомним, этим термином называют скандал, когда концерн Volkswagen уличили в использовании на машинах обходного софта, занижающего выбросы вредных веществ. При этом с 2020 года вступили в силу новые жесткие правила Евросоюза, согласно которым для автопроизводителей предусмотрены крупные штрафы за превышение средних лимитов выбросов.Но для 3000 рабочих завода в Тремери и для автомобильной промышленности в целом появились дополнительные сложности. Электромоторы намного проще и технологичнее, чем ДВС: в них содержится в пять раз меньше деталей. Это означает, что для их производства потребуется существенно меньше рабочей силы, так что большую часть сотрудников в Тремери можно уволить.Концерн Stellantis, образованный в результате слияния PSA и FIAT-Chrysler, заявил, что не закроет фабрики и будет стремиться сохранить рабочие места. Но подобная риторика является типичной на фоне активности местных профсоюзов. По оценкам французской автомобильной лоббистской группы PFA (La Plateforme automobile), во Франции угроза сокращения нависла над 15 000 человек, связанных с дизельными моторами, из 400 000 занятых в отрасли в целом.По прогнозу немецкого Института исследований занятости IAB, появление электромобилей может поставить под угрозу 100 000 рабочих мест в Германии. Это примерно восьмая часть всех трудящихся в автомобильной промышленности.Согласно недавнему отчету JATO Dynamics, в сентябре 2020 года доля дизельных автомобилей на европейском рынке упала до 24,8%, в то время как еще десятилетие назад они занимали более 50% рынка.