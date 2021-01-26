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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Перец чили поможет бороться с раком Стоит отметить, что это впервые у капсаицина нашли противораковые свойства.

Ученые в лабораторных условиях оценили силу капсаицина и его действие на три вида раковых клеток. Было выявлено, что соединение, что предает перцу жгучесть, эффективно борется и останавливает дальнейшее развитие рака уже на первой стадии, которое известно как метастазирование.Были проведены эксперименты на мышах и грызуны, что получали дозу капсаицина, в легких имели меньше областей, что подвергались раковым клеткам. Далее ученые выявили, что капсаицин останавливает метастазирование в легких, блокируя при этом белок Src, что именно отвечает за рост злокачественных клеток.Стоит отметить, что это впервые у капсаицина нашли противораковые свойства. При правильном его применении клетки погибают и злокачественная опухоль прекращает расти.Руководитель исследовательской группы докторрассказал, что метастазы, которые поражают другие участки, такие как мозг, печень и кости, очень сложны в лечении. И именно капсаицин из перца чили может предотвратить развитие раковых клеток и не позволит онкологическим заболеваниям прогрессировать и распространятся по участкам организма. Также доктор надеется, что их работа не будет приостановлена, и что капсаицин со временем заменит лечение химиотерапевтическими средствами.