«Стены, вышки, колючая проволока». Как под Слуцком строили концлагерь для протестующих - расследование

Источник материала: UDF



Фото: svaboda.org

«Темно, огражденная территория, люди с собаками»

«Нам не говорили, куда везут, - рассказывает Дмитрий. - Привезли, поставили на холодном воздухе, у стены. Мы были в одних футболках, холодно было очень. Потом отвели в душ, поморозили еще мокрыми. Потом пришел представитель внутренних войск и сказал, что мы находимся в Слуцком ИВС. Я в голове перекрутил условно свои знания о белорусских тюрьмах и понял, что в Слуцке такого учреждения нет. Было темно, огороженная территория, люди с собаками. Абсолютно непонятно, где мы находились».

«Это был лагерь, - говорит собеседник. - Стены, вышки, колючая проволока. Все в лесу, далеко от дороги. Территория довольно большая, в нашем бараке было около 100 человек. Всего таких бараков было еще 3-4, сейчас я точно не припомню. Нам сказали, что если мы не будем выполнять распоряжения администрации, то вернемся обратно на Окрестина.



Трудно сейчас вспоминать о том месте. Мы все осматривались по сторонам и думали только о том, чтобы быстрее оттуда выбраться. Это был наполовину тюремный режим. Охраняли нас люди, которые обычно работают с алкоголиками».

ЛТП № 3 под лагерь оборудовали на четвертый день протестов

«10 августа Департаменту исполнения наказаний было поручено подготовить в срочном порядке одну из территорий под организацию лагеря, — утверждает собеседник. - Было решено использовать для этого территорию ЛТП №3 возле Слуцка. Тех, кто там находился на лечении, срочно этапировали в другие учреждения. 12 августа ЛТП №3 оборудовали для содержания граждан под военизированной охраной».











Для обустройства так называемого лагеря привлекли людей, которые содержались в ЛТП. На территории уже существующей жилой зоны профилактория устанавливали палатки, территорию делили на квадраты. Выкапывали ямы, устанавливали столбы, все обносили колючей проволокой». «Из Новосад (там расположена исправительная колония №14. — РС) организовали доставку коек, - рассказывает очевидец. - Очень спешили, возили самосвалом. Предприятию, расположенному на базе ЛТП, было поручено в течение суток разработать и изготовить вышки для охраны периметра лагеря.Для обустройства так называемого лагеря привлекли людей, которые содержались в ЛТП. На территории уже существующей жилой зоны профилактория устанавливали палатки, территорию делили на квадраты. Выкапывали ямы, устанавливали столбы, все обносили колючей проволокой».

Лагерь охраняли военные Минобороны

«Территория готовилась к приему около 2000 человек, - говорит собеседник. - Со всей Беларуси в Слуцк были командированы сотрудники Департамента исполнения наказаний с собаками. При этом сотрудники ДИН привлекались исключительно для охраны внутри этого лагеря. Охраной периметра и прилегающего леса занимались военнослужащие, подчиненные Минобороны».

«Через 4 дня пришла команда срочно все демонтировать, - говорит свидетель. - В ЛТП вернули тех, кого здесь удерживали раньше и вывезли после 10 августа. На сегодняшний день ЛТП №3 функционирует в штатном режиме».

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