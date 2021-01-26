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iPhone 12 признали опасным для здоровья

26.01.2021 15:23 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

iPhone 12 признали опасным для здоровья
Фото: Bloomberg / Getty Images
Apple признала, что iPhone 12 может нанести вред людям с проблемами сердца. Об этом сообщается в справочном разделе на сайте компании.

Представители компании подчеркнули, что iPhone 12 имеет некоторое количество магнитов, которых больше, чем в предыдущих моделях смартфонов Apple.

При тесном контакте данные магниты могут взаимодействовать с имплантированными кардиостимуляторами и дефибрилляторами. В этой связи рекомендуется держать устройство на безопасном расстоянии — более 15 сантиметров или 30 сантиметров при беспроводной зарядке.
 
 
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