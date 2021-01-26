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iPhone 12 признали опасным для здоровья
Источник материала: UDF
Фото: Bloomberg / Getty Images
Представители компании подчеркнули, что iPhone 12 имеет некоторое количество магнитов, которых больше, чем в предыдущих моделях смартфонов Apple.
При тесном контакте данные магниты могут взаимодействовать с имплантированными кардиостимуляторами и дефибрилляторами. В этой связи рекомендуется держать устройство на безопасном расстоянии — более 15 сантиметров или 30 сантиметров при беспроводной зарядке.
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Дело в магнитах.
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