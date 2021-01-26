Источник материала: UDF

Фото: Bloomberg / Getty Images

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так iPhone 12 признали опасным для здоровья Дело в магнитах.

Представители компании подчеркнули, что iPhone 12 имеет некоторое количество магнитов, которых больше, чем в предыдущих моделях смартфонов Apple.При тесном контакте данные магниты могут взаимодействовать с имплантированными кардиостимуляторами и дефибрилляторами. В этой связи рекомендуется держать устройство на безопасном расстоянии — более 15 сантиметров или 30 сантиметров при беспроводной зарядке.