Коттедж шириной меньше трех метров продается за $270 тысяч

Источник материала: Onliner

Чудеса рационального использования, казалось бы, абсолютно неприспособленного для строительства участка продемонстрировали в Кардиффе. На узкой полоске земли, зажатой между существующим особняком и пешеходным мостом через железную дорогу, смогли возвести новый дом с двумя спальнями, парковкой и даже своим садиком.

Длина новостройки составила чуть больше 7 метров, а ширина фасада — 2,7 метра. Несмотря на такие сверхскромные габариты, это полноценный дом на семью с детьми. Вторая спальня может выступать в роли гостевой, а может быть приспособлена и под детскую. Обе комнаты с ванной занимают второй этаж, а на первом разместились гостиная и кухня с обеденной зоной.





















Кроме этого, на участке нашлось место и для парковки перед коттеджем, а за ним разместилось то, что в Британии принято называть «садиком». На самом деле это скорее небольшой внутренний дворик с газоном, где хватило место для столика и есть возможность сделать барбекю. Нынешний собственник оценил дом в $270 тыс. За удовольствие жить прямо рядом с железной дорогой сумма кажется крупной, но по британским меркам она еще довольно умеренна.



















