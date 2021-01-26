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Коттедж шириной меньше трех метров продается за $270 тысяч

26.01.2021 15:25 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Чудеса рационального использования, казалось бы, абсолютно неприспособленного для строительства участка продемонстрировали в Кардиффе. На узкой полоске земли, зажатой между существующим особняком и пешеходным мостом через железную дорогу, смогли возвести новый дом с двумя спальнями, парковкой и даже своим садиком.

Длина новостройки составила чуть больше 7 метров, а ширина фасада — 2,7 метра. Несмотря на такие сверхскромные габариты, это полноценный дом на семью с детьми. Вторая спальня может выступать в роли гостевой, а может быть приспособлена и под детскую. Обе комнаты с ванной занимают второй этаж, а на первом разместились гостиная и кухня с обеденной зоной.

Коттедж шириной меньше трех метров продается за 0 тысяч
Коттедж шириной меньше трех метров продается за 0 тысяч
Коттедж шириной меньше трех метров продается за 0 тысяч
Коттедж шириной меньше трех метров продается за 0 тысяч
Коттедж шириной меньше трех метров продается за 0 тысяч

Кроме этого, на участке нашлось место и для парковки перед коттеджем, а за ним разместилось то, что в Британии принято называть «садиком». На самом деле это скорее небольшой внутренний дворик с газоном, где хватило место для столика и есть возможность сделать барбекю. Нынешний собственник оценил дом в $270 тыс. За удовольствие жить прямо рядом с железной дорогой сумма кажется крупной, но по британским меркам она еще довольно умеренна.

Коттедж шириной меньше трех метров продается за 0 тысяч
Коттедж шириной меньше трех метров продается за 0 тысяч
Коттедж шириной меньше трех метров продается за 0 тысяч
Коттедж шириной меньше трех метров продается за 0 тысяч
Коттедж шириной меньше трех метров продается за 0 тысяч

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Чудеса рационального использования, казалось бы, абсолютно неприспособленного для строительства участка продемонстрировали в Кардиффе. На узкой полоске земли,...
 
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