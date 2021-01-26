В Минске пропали два школьника. Мальчикам по 12 и 13 лет

Источник материала: Onliner

Сегодня в телеграм-канале «Разыскивает милиция» появилась информация о поиске двух школьников. Сообщается, что 12-летний и 13-летний Атасов Богдан и Павленко Иван ушли из своих домов в неизвестном направлении.

«Сегодня в 8:00 каждый из них ушел из своего дома в неизвестном направлении. Могут находиться вместе», — говорится в сообщении.





Приметы Богдана Атасова: на вид 12—13 лет, рост 158—160 см, плотного телосложения, волосы русые, чуб окрашен в белый цвет. Был одет в черно-белую куртку, черную байку, темные штаны с двумя белыми полосками.

Приметы Ивана Павленко: на вид 13 лет, рост 173—175 см, плотного телосложения, волосы русые, глаза карие. Был одет в куртку болотного цвета, темные штаны, черно-красные кроссовки.

Если вам известно местонахождение подростков, просьба сообщить в Партизанское РУВД Минска по телефонам: 8 (017) 278-48-56, 8 (029) 757-33-45 или 102.