ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

RTX 3060 поступит в продажу в конце февраля

26.01.2021 15:25 — Разное | Onliner  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Onliner

Как сообщают западные ресурсы со ссылкой на инсайдеров, новый король бюджетного гейминга видеокарта RTX 3060 поступит в продажу в конце февраля по рекомендованной цене в $329 без налога в США. Но, учитывая интерес со стороны спекулянтов, майнеров криптовалют, а также дефицит компьютерных комплектующих, наличие и цена на новинку в рознице будут под вопросом.

Ожидается, что в середине февраля образцы видеокарт попадут на обзоры профильной прессе, а к старту продаж появится и спадет эмбарго на первые тесты.

В сети уже можно найти тестирование мобильной версии RTX 3060, которая устанавливается в ноутбуки. К сожалению, это тесты в том числе возможностей майнинга. В добыче криптовалюты Etherium карточка продемонстрировала показатель в 49 MH/s, что на 19% меньше, чем у настольной RTX 3070. Вероятно, к ноутбукам с RTX 3060 у майнеров тоже будет интерес.

Видеокарта MSI GeForce RTX 3070 Ventus 2X OC 8GB GDDR6
NVIDIA GeForce RTX 3070, базовая частота 1500 МГц, 5888sp, частота памяти 14000 МГц, 256 бит, доп. питание: 8+8 pin, 2.5 слота, HDMI, DisplayPort
2650 р.
4 предложения
Видеокарта Gigabyte GeForce RTX 3070 Vision OC 8GB GDDR6 GV-N3070VISION OC-8GD
NVIDIA GeForce RTX 3070, базовая частота 1500 МГц, Turbo-частота 1815 МГц, 5888sp, частота памяти 14000 МГц, 256 бит, доп. питание: 6+8 pin, 2.5 слота, HDMI, DisplayPort
2750 р.
3 предложения
Видеокарта ASUS Dual GeForce RTX 3070 8GB GDDR6 DUAL-RTX3070-8G
NVIDIA GeForce RTX 3070, базовая частота 1500 МГц, Turbo-частота 1755 МГц, 5888sp, частота памяти 14000 МГц, 256 бит, доп. питание: 8+8 pin, 2.7 слота, HDMI, DisplayPort
2780 р.
1 предложение
Сравнить эти товары →
Видеокарты в Каталоге Onliner

 
Теги: Курсы валют
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Как сообщают западные ресурсы со ссылкой на инсайдеров, новый король бюджетного гейминга видеокарта RTX 3060 поступит в продажу в конце февраля по рекомендованной...
 
Новости дня
Новости разные
 
На среду объявлено штормовое предупреждение
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

25.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
26.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by