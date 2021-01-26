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RTX 3060 поступит в продажу в конце февраля
Источник материала: Onliner
Как сообщают западные ресурсы со ссылкой на инсайдеров, новый король бюджетного гейминга видеокарта RTX 3060
Ожидается, что в середине февраля образцы видеокарт попадут на обзоры профильной прессе, а к старту продаж появится и спадет эмбарго на первые тесты.
В сети уже можно найти тестирование мобильной версии RTX 3060, которая устанавливается в ноутбуки. К сожалению, это тесты в том числе возможностей майнинга. В добыче криптовалюты Etherium карточка продемонстрировала показатель в 49 MH/s, что на 19% меньше, чем у настольной RTX 3070. Вероятно, к ноутбукам с RTX 3060 у майнеров тоже будет интерес.
NVIDIA GeForce RTX 3070, базовая частота 1500 МГц, 5888sp, частота памяти 14000 МГц, 256 бит, доп. питание: 8+8 pin, 2.5 слота, HDMI, DisplayPort
NVIDIA GeForce RTX 3070, базовая частота 1500 МГц, Turbo-частота 1815 МГц, 5888sp, частота памяти 14000 МГц, 256 бит, доп. питание: 6+8 pin, 2.5 слота, HDMI, DisplayPort
NVIDIA GeForce RTX 3070, базовая частота 1500 МГц, Turbo-частота 1755 МГц, 5888sp, частота памяти 14000 МГц, 256 бит, доп. питание: 8+8 pin, 2.7 слота, HDMI, DisplayPort
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Как сообщают западные ресурсы со ссылкой на инсайдеров, новый король бюджетного гейминга видеокарта RTX 3060 поступит в продажу в конце февраля по рекомендованной...
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