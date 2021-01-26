Источник материала: Onliner

Как сообщают западные ресурсы со ссылкой на инсайдеров, новый король бюджетного гейминга видеокарта RTX 3060 поступит в продажу в конце февраля по рекомендованной цене в $329 без налога в США. Но, учитывая интерес со стороны спекулянтов, майнеров криптовалют, а также дефицит компьютерных комплектующих, наличие и цена на новинку в рознице будут под вопросом.

Ожидается, что в середине февраля образцы видеокарт попадут на обзоры профильной прессе, а к старту продаж появится и спадет эмбарго на первые тесты.

В сети уже можно найти тестирование мобильной версии RTX 3060, которая устанавливается в ноутбуки. К сожалению, это тесты в том числе возможностей майнинга. В добыче криптовалюты Etherium карточка продемонстрировала показатель в 49 MH/s, что на 19% меньше, чем у настольной RTX 3070. Вероятно, к ноутбукам с RTX 3060 у майнеров тоже будет интерес.