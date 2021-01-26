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В Беларуси началась мини-девальвация

26.01.2021 15:27 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

В Беларуси началась мини-девальвация

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  • 26.01.2021, 14:51
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В Беларуси началась мини-девальвация

Курсы доллара и евро упрямо штурмуют новые вершины.

Против рубля сегодня играет всё: падение цен на нефть, снижение интереса инвесторов к рисковым активам, окончание налогового периода и удорожание американской валюты по отношению к денежным единицам других стран. Но и это еще не всё! Как кошмарный призрак, впереди маячат новые санкции, пишет infobank.by.

А всё это вместе способно вернуть российский рубль (а за ним и белорусский) на уровень минимумов прошлого года.

Драматические события развернулись на Московской бирже во второй половине дня 25 января — курс доллара достиг отметки в 75,8 RUB. В начале торгов 26 января курс американской валюты немного снизился, но, все равно, мы увидели рост (по сравнению с утром 25 января) на 77,85 копейки, до 75,6354 RUB. Такую цену, скорее всего, и установит Центробанк РФ на 27 января.

Итоги торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже 25 января 2021-го года выглядят не менее шокирующе:

курс доллара подскочил на 0,0217 (+0,85%), до 2,5782 белорусского рубля

курс евро взлетел на 0,0151 (+0,48%), до 3,1288 белорусского рубля

российский рубль стал дороже на 0,0012 (+0,04%). В итоге, за российскую валюту дают 3,4135 белорусского рубля, за сотню

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Теги: Курсы валют
 
 
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