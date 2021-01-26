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Песков не смог назвать имена «бизнесменов», которые якобы владеют дворцом в Геленджике

26.01.2021 15:27 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Песков не смог назвать имена «бизнесменов», которые якобы владеют дворцом в Геленджике

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  • 26.01.2021, 14:46
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Песков не смог назвать имена «бизнесменов», которые якобы владеют дворцом в Геленджике
Дмитрий Песков

Пресс-секретарь Путина посчитал это «некорректным».

Со стороны Кремля было бы некорректно комментировать вопрос охраны дворца под Геленджиком сотрудниками ФСО. Об этом сообщил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос корреспондента радиостанции «Эхо Москвы», почему Кремль переадресует вопросы охраны «путинского дворца» в ФСО.

«Это ведомство, в чьем ведении находятся эти вопросы, и было бы не совсем корректно это говорить от Кремля. Одно дело мы бы действительно поговорили о резиденции президента, тогда я бы мог предоставить информацию. Но, поскольку это не имеет никакого отношения ни к президенту, ни к государственным резиденциям, то здесь мы просто не можем этого сделать. Мы переправили туда некоторое обращение СМИ, я думаю, в течение какого-то времени ответы последуют», — сказал он.

Президент не имеет отношения к этому дворцу, — заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Песков добавил, что дворец в Геленджике принадлежит неким предпринимателям. Их имена Кремль разглашать не собирается. «Это просто было бы некорректно», — заключил Песков.

«Нет, я не располагаю какой-либо информацией, что он когда-то мог посещать этот дворец», — сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, посещал ли Путин «дворец» в Геленджике и сколько раз. «Товарищи, мир гораздо более многообразен, чем частный дворец», — добавил он.

Сам президент вчера заявил, что ни он, ни его ближайшие родственники не владеют собственностью, о которой рассказал в своем расследовании Алексей Навальный. Фильм Навального набрал уже более 90 миллионов просмотров в YouTube.

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