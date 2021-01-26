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Жители Вилейки провели акцию «Я выхожу!»
Источник материала: Хартия'97
Жители Вилейки провели акцию «Я выхожу!»
Видеофакт.
Жители Вилейки провели акцию «Я выхожу!». Напомним, что лозунгом стали последние слова Героя Беларуси Романа Бондаренко, которые он написал в чате перед тем, как выйти защищать Площадь Перемен от лукашенковских бандитов.
Видео опубликовал телеграм-канал
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Видеофакт.
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