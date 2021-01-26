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Партия «Слуга народа» переместилась на четвертое место в общеукраинском рейтинге
Источник материала: Хартия'97
Партия «Слуга народа» переместилась на четвертое место в общеукраинском рейтинге
В Верховную Раду могут пройти семь партий.
Если бы выборы в Верховную Раду состоялись в ближайшее время, в парламент прошли бы семь партий.
Таковы результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии, сообщает
Лидирует партия «Оппозиционная платформа — За жизнь», ее готовы поддержать 20,7% украинцев среди тех, кто определился с выбором и будет голосовать.
За «Европейскую солидарность» готовы проголосовать 15,3% опрошенных, за ВО «Батькивщина» — 14,1%, за «Слугу народа» — 11,2%.
Также в парламент может пройти партия Игоря Смешко «Сила и честь» с результатом в 8,3% поддержки, «Голос» — 5,6%, и «Украинская стратегия» Гройсмана — 5,3%.
Другие партии разместились ниже избирательного барьера в 5% и сегодня не могут претендовать на попадание в парламент.
Опрос проводился 22 января. Было опрошено 1005 человек методом телефонного интервью во всех регионах Украины, за исключением оккупированных территорий Донбасса и Крыма. Статистическая погрешность не превышает 3,1%.
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В Верховную Раду могут пройти семь партий.
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