Источник материала: Хартия'97

Партия «Слуга народа» переместилась на четвертое место в общеукраинском рейтинге 1 26.01.2021, 14:31

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В Верховную Раду могут пройти семь партий.

Если бы выборы в Верховную Раду состоялись в ближайшее время, в парламент прошли бы семь партий.

Таковы результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии, сообщает nv.ua .

Лидирует партия «Оппозиционная платформа — За жизнь», ее готовы поддержать 20,7% украинцев среди тех, кто определился с выбором и будет голосовать.

За «Европейскую солидарность» готовы проголосовать 15,3% опрошенных, за ВО «Батькивщина» — 14,1%, за «Слугу народа» — 11,2%.

Также в парламент может пройти партия Игоря Смешко «Сила и честь» с результатом в 8,3% поддержки, «Голос» — 5,6%, и «Украинская стратегия» Гройсмана — 5,3%.

Другие партии разместились ниже избирательного барьера в 5% и сегодня не могут претендовать на попадание в парламент.

Опрос проводился 22 января. Было опрошено 1005 человек методом телефонного интервью во всех регионах Украины, за исключением оккупированных территорий Донбасса и Крыма. Статистическая погрешность не превышает 3,1%.

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