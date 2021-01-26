ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Рада допустила иностранных военных на учения в Украину

26.01.2021 15:41 — Разное | АФН  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: АФН

Верховная Рада приняла закон «Об одобрении решения Президента Украины о допуске подразделений вооруженных сил других государств на территорию Украины в 2021 году для участия во многонациональных учениях» (№4499).

За соответствующее решение проголосовали 320 народных депутатов, сообщает Укринформ.

Согласно закону, парламентарии разрешили допуск подразделений вооруженных сил других государств на территорию Украины в 2021 году для участия во многонациональных учениях по подготовке подразделений вооруженных сил, украинско-американских учениях "Репид Трайдент - 2021", украинско-британских учениях "Козак Мейс - 2021", украинско-американских учениях "Си Бриз - 2021", украинско-румынских учениях "Риверайн - 2021", украинско-британских учениях «Вориер Вотчер - 2021», украинско-польских учениях "Три Меча - 2021" и украинско-польских учениях "Сильвер Сэйбер - 2021".

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Верховная Рада приняла закон «Об одобрении решения Президента Украины о допуске подразделений вооруженных сил других государств на территорию Украины в 2021 году...
 
Новости дня
Новости разные
 
Чемпионка Беларуси с тату Лукашенко рассказала, как ее задержали за возложение цветов на Пушкинской
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

25.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
26.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by