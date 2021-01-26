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Как управлять своим голосом, чтобы добиваться целей
26.01.2021 15:45 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
Голос — это инструмент влияния. С его помощью можно сделать свои выступления и переговоры более эффективными и добиваться поставленных задач. Как управлять своим голосом, чтобы произвести на человека нужное впечатление, в видео рассказывает Андрей Бибиков, эксперт в речевом имидже и public speaking & disputes, актер, теле- и радиоведущий, co-founder лаборатории ключевых навыков Skill Lab.
Из видео вы узнаете, как тембр, громкость, высота, дикция и культура речи могут влиять на собеседника, помогать убеждать его и контролировать диалог.
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Голос - это инструмент влияния. С его помощью можно сделать свои выступления и переговоры более эффективными и добиваться поставленных задач. Как управлять своим...
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