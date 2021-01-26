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Как управлять своим голосом, чтобы добиваться целей

26.01.2021 15:45 — Разное | ProBusiness  
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Источник материала: ProBusiness

Как управлять своим голосом, чтобы добиваться целей
Фото probusiness.io

Голос — это инструмент влияния. С его помощью можно сделать свои выступления и переговоры более эффективными и добиваться поставленных задач. Как управлять своим голосом, чтобы произвести на человека нужное впечатление, в видео рассказывает Андрей Бибиков, эксперт в речевом имидже и public speaking & disputes, актер, теле- и радиоведущий, co-founder лаборатории ключевых навыков Skill Lab.

Примечание редакции:  Эта статья была опубликована в августе 2019 года, как контент по платной подписке. Но сейчас она доступна бесплатно и не менее актуальна. 
Смотрите видео — и донатьте нам на чашечку кофе!

Из видео вы узнаете, как тембр, громкость, высота, дикция и культура речи могут влиять на собеседника, помогать убеждать его и контролировать диалог.

Внимание! У вас отключен JavaScript, ваш браузер не поддерживает HTML5, или установлена старая версия проигрывателя Adobe Flash Player.

Чтобы поддержать работу «Про бизнес», нужно выбрать удобную вам сумму и перейти в платежную систему. Оплатить донаты можно как банковской картой, так и через систему ЕРИП.

Обращаем ваше внимание, что поддержать «Про бизнес» могут только физические лица — резиденты Республики Беларусь. Если вы хотите оказать поддержку от юридического лица, пожалуйста, свяжитесь с нами, мы найдем оптимальные варианты сотрудничества.

 

Как управлять своим голосом, чтобы добиваться целей

 

Как управлять своим голосом, чтобы добиваться целей

 

Как управлять своим голосом, чтобы добиваться целей

 

Как управлять своим голосом, чтобы добиваться целей

 

Как управлять своим голосом, чтобы добиваться целей

 

Как управлять своим голосом, чтобы добиваться целей

 

Как управлять своим голосом, чтобы добиваться целей

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Голос - это инструмент влияния. С его помощью можно сделать свои выступления и переговоры более эффективными и добиваться поставленных задач. Как управлять своим...
 
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