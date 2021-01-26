Чемпионка Беларуси с тату Лукашенко рассказала, как ее задержали за возложение цветов на Пушкинской

Источник материала: Tut.by

Анастасия Калашникова — фельдшер в бригаде скорой помощи и чемпионка Беларуси по муай-тай и кикбоксингу, а еще обладательница татуировки с изображением Александра Лукашенко. 17 января Анастасию задержали на Пушкинской после того, как она возложила гвоздики недалеко от места гибели Александра Тарайковского. Об отношении правоохранителей, суде и штрафе в 30 базовых Калашникова рассказала в интервью Tribuna.com.



Фото из инстаграма Анастасии Калашниковой

«Я не устраивала на мемориале пикеты, просто приносила цветы, когда была возможность»

Анастасия Калашникова неоднократно приносила гвоздики к мемориалу погибшего 10 августа Александра Тарайковского. На вопрос, почему для нее это важно, спортсменка ответила:

— В чем-то это выражение скорби, но ведь это делается не для мертвых. Мы потеряли человека и это неправильно, еще более неправильно то, что его убили. И еще хуже, что за убийство никто не понес наказание, никто даже не удосужился хоть как-то расследовать дело. Семье просто плюнули в лицо. По-моему, про Александра даже говорили, что он был пьяный или держал в руке гранату. Я не устраивала на мемориале пикеты, просто приносила цветы, когда была возможность.

В день задержания вообще не знала, что сейчас воскресенье. Из-за работы плохо ориентируюсь в днях недели, просто знаю, что после суточной смены у меня три или четыре выходных. В РУВД мне надо было посмотреть на часах дату, ткнула пальцем в часы, которые с меня забыли снять, и там высветился день недели. Увидела, что сегодня воскресенье, и пазл сложился.

— 17 января ты тоже принесла на мемориал цветы. Что произошло после этого?

— Вообще не собиралась нести туда цветы, просто возвращалась домой на метро — живу неподалеку. Вышла из метро и увидела, что на мемориале мало цветов и лежат какие-то обрывки ленточек. Как оказалось, дело было в том, что каждый раз, когда силовики забирали оттуда человека, они также уносили или растаптывали цветы.



Фото: читатель TUT.BY

Подумала, что надо купить пару гвоздик. Спустилась в переход за цветами, параллельно еще говорила по телефону с мамой, у меня был наушник. Вышла из перехода, положила цветы, подняла голову. Увидела, как на меня смотрит какая-то девушка, затем она перевела взгляд на стоянку. Я посмотрела туда — со стоянки выезжал бус.

— Как ты отреагировала?

— Не стала убегать. Думаю, меня подвело ощущение, что я ничего не делала — ведь глупо задерживать за то, что я положила на снег цветок! Тем не менее предупредила маму, что вижу бус, и пошла в сторону остановки. Через несколько минут меня там и задержали.

Подъехал тот бус, из него выскочили силовики. Один из них схватил меня за плечо, сказал: «Пойдем, поговорим». Спросила, о чем будем говорить, но он повторил то же самое более настойчиво. Предложила поговорить на улице. Я все еще говорила по телефону с мамой, и в этот момент она начала плакать.

Несколько раз спросила у силовика — за что? Я не дурочка и понимала, что разговором не ограничится, что меня увезут и в чем-то обвинят, и мне было интересно в чем. Поняла, что он этого не скажет, он начал подталкивать меня к машине и говорить, что иначе будет хуже. Тогда попросила, чтобы он дал мне отключить телефон.

«В ИВС было очень холодно. Нам не дали матрасов и постельного — сказали „дезинфекция“»



Фото из инстаграма Анастасии Калашниковой

— В РУВД было спокойнее, чем в бусе?

— Там агрессивно себя вел только один сотрудник — тот, который просил меня разблокировать телефон. Отказалась это сделать, тогда он начал угрожать, что разблокирует телефон сам. Ответила: «Вы можете делать с телефоном все, что хотите, если это законно». Остальные сотрудники вели себя нейтрально, постоянно закатывали глаза и спрашивали — почему вам дома не сидится?

— Есть ощущение, что они устали?

— Да, они не хотят это делать — по крайней мере, большинство из них. Им хочется, чтобы все быстрее закончилось, но они не понимают, что своей работой они только способствуют продолжению всего. А еще все сотрудники, кого мы встретили в РУВД, как-то психологически себя защищают. Задаешь им разные вопросы, один отвечает, что он нас не задерживал, другой — что не он писал протокол, третий — что не он изымал мои вещи. Мол, я тоже против, все это абсурд, и это не моя вина, что ты поедешь на сутки.

Ночь до суда Анастасия провела в ИВС на Окрестина.

— Было очень холодно. У нас не было матрасов, мы спали на досках. Не дали никакого постельного белья, сказали «дезинфекция» и улыбнулись. Утром приехали, как я поняла, из пресс-центра ГУВД Мингорисполкома. Они пытались снять для себя контент, и нас по одному повели наверх, заводили в актовый зал. После записи меня ненадолго завели в первую попавшуюся мужскую камеру — так понимаю, ребята из той камеры были на прогулке. У них мало того что было тепло, так еще и лежали на койках матрасы. Мы все понимали, почему «дезинфекция» именно на нашем этаже — потому что у нас, скорее всего, сидели только задержанные по статье 23.34.

«В августе была на Окрестина как медик. При нас из ИВС, как смертников, выводили парней»



Фото из инстаграма Анастасии Калашниковой

При этом Калашникова уже и раньше бывала на Окрестина — в августе в качестве медика.

— Мы приехали в ИВС ночью. Та подстанция, что обслуживает район Окрестина, не справлялась, и нас попросили помочь. Как только въехали через ворота, увидели людей, которые стояли у стены на коленях. За ними было еще несколько рядов людей, которые тоже находились на коленях и при этом лежали лицом вниз. Их не прекращали избивать.

Нам сказали выехать за другие ворота, вывели к нам несколько человек с травмами. Мы пытались их осмотреть и оказать им помощь. При этом мы понимали, что людей за забором продолжают бить — слышали удары, стоны, то, как их заставляют что-то повторять. Еще при нас из ИВС, как смертников, выводили парней. Они бежали гуськом, а их все подгоняли, в итоге они забежали как раз туда, где бьют людей.

Я постоянно вглядывалась в лица, боялась, что увижу кого-то знакомого. Интернета ведь не было, мы не знали, кто из близких мог быть задержан. Не понимала, что происходит и почему все вот так. Мы забрали тогда четверых пациентов, и еще двум перепуганным подросткам лет 18 я вызвала другую скорую, кстати, поругалась из-за них с сотрудником ИВС.

Ребята плакали и просили их отпустить, говорили, что просто стояли в магазине, а сотрудник в спортивном костюме нагнетал и кричал, что уничтожит их и их семьи. У одного из подростков, как мне показалось, была сломана челюсть, у второго — нос. У меня не укладывается в голове, зачем их нужно было так избивать. В итоге осталась там ждать следующую бригаду скорой, которая и увезла подростков. Боялась, что иначе парни с травмами поедут на сутки.

О тату с портретом Лукашенко: «Кто отличается обдуманными поступками в таком возрасте?»

Суд признал Калашникову виновной по статье 23.34 КоАП и присудил штраф в размере 30 базовых.



Фото из инстаграма Анастасии Калашниковой

— В протоколе написано, что я находилась с цветами по адресу «проспект Пушкина, 21А», участвовала в пикете. Никакой информации про то, что за пикет там проходил или что я там делала. На суде узнала, что, по информации свидетеля, я показывала какие-то знаки солидарности, но в протоколе про это ничего не было сказано. Еще утверждали, что я привлекала внимание автомобилистов, но как я могла это сделать?

Меня постоянно пытались убедить, что своими действиями я нарушила закон, а ОМОН еще и утверждал, что я провоцировала. Спросила, кого провоцировала, мне ответили: «Не прикидывайся дурочкой». Может, я провоцировала ЖЭС на уборку?

Также в интервью Анастасии, которая подписала письмо спортсменов против насилия и за новые выборы, задали вопрос о ее тату с портретом Александра Лукашенко.

— Мне было лет 19−20 [когда набила тату], а кто отличается обдуманными поступками в таком возрасте?



Фото: nn.by

— Не думала свести тату?

— Полностью сводить — нет, не думала, скорее хотела скорректировать. Вообще, у меня есть еще вторая нога, и есть Коля, так что все нормально (улыбается). Не жалею, что сделала эту татуировку. Делала свои татуировки для себя и не очень задумывалась о том, что люди будут обращать на них внимание. У меня есть и совсем кривые татуировки, но я не буду их переделывать. Все это — отражение моей жизни в какие-то моменты, это опыт.