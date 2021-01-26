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В Минске хотят открыть еще один технопарк - на базе БГУИР
Источник материала: Tut.by
В этом году в Минске на базе Белгосуниверситета информатики и радиоэлектроники (БГУИР) планируется открыть технопарк. Об этом на пресс-коференции с журналистами рассказал заместитель начальника управления науки и инновационной деятельности Министерства образования Беларуси Петр Пекутько, передает корреспондент агентства «
— Наша цель — помочь прежде всего самому университету превратить инновационные продукты в рыночные товары, — уточнил Петр Пекутько. — Особое внимание будет уделено научным разработкам в области СВЧ-технологий, радиолокации, электромагнитной совместимости радиоэлектронных средств, микро- и наноэлектроники, защиты информации и ультразвуковых технологий и оборудования.
Напомним, что ранее Александр Лукашенко
«Нужна была в стране альтернатива, и вы являетесь хорошей альтернативой», — сказал Александр Лукашенко во время визита.
Позже эти слова прокомментировал Валерий Цепкало. По его мнению, сравнивать «Горизонт» и ПВТ — все равно что сказать, что «Горизонт» — альтернатива Microsoft или Facebook.
«Горизонт» сегодня не имеет собственной микроэлектронной базы, не имеет собственной базы производства жидкокристаллических экранов, которые представляют собой одну из наивысших ценностей. «Горизонт» — это обычное сборочное производство», —
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Об этом на пресс-коференции рассказал заместитель начальника управления науки и инновационной деятельности Министерства образования Беларуси Петр Пекутько.
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