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В Минске хотят открыть еще один технопарк - на базе БГУИР

26.01.2021 15:57 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В этом году в Минске на базе Белгосуниверситета информатики и радиоэлектроники (БГУИР) планируется открыть технопарк. Об этом на пресс-коференции с журналистами рассказал заместитель начальника управления науки и инновационной деятельности Министерства образования Беларуси Петр Пекутько, передает корреспондент агентства «Минск-Новости».


Студенты рядом с корпусом БГУИР во время акции. Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

—  Наша цель — помочь прежде всего самому университету превратить инновационные продукты в рыночные товары, — уточнил Петр Пекутько. —  Особое внимание будет уделено научным разработкам в области СВЧ-технологий, радиолокации, электромагнитной совместимости радиоэлектронных средств, микро- и наноэлектроники, защиты информации и ультразвуковых технологий и оборудования.

Напомним, что ранее Александр Лукашенко высказался об инновационном центре электроники на «Горизонте». Он обратил внимание, что в последнее время в сфере IT-технологий наряду с Парком высоких технологий появились и другие центры компетенций, что «создает хорошие условия для здоровой конкуренции». По его словам, целый пласт молодых, перспективных специалистов в IT появился и в Национальной академии наук, и на производственных предприятиях.

«Нужна была в стране альтернатива, и вы являетесь хорошей альтернативой», — сказал Александр Лукашенко во время визита.

Позже эти слова прокомментировал Валерий Цепкало. По его мнению, сравнивать «Горизонт» и ПВТ — все равно что сказать, что «Горизонт» — альтернатива Microsoft или Facebook.

«Горизонт» сегодня не имеет собственной микроэлектронной базы, не имеет собственной базы производства жидкокристаллических экранов, которые представляют собой одну из наивысших ценностей. «Горизонт» — это обычное сборочное производство», — сказал бывший глава ПВТ.

 
Теги: Минск
 
 
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Об этом на пресс-коференции рассказал заместитель начальника управления науки и инновационной деятельности Министерства образования Беларуси Петр Пекутько.
 
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