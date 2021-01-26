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Аналитик: «Выбран курс на подавление всего, но поскольку желаемого достичь не удается, подобные перетасовки будут продолжаться»
26.01.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Политолог Андрей Егоров считает последние кадровые назначения Лукашенко латанием возникающих дыр в управленческом аппарате.
— После Тертеля, например, в КГК не было руководителя, — вот
Вообще за счет этих перестановок они пытаются восстановить большую функциональность административного аппарата. Но при этом все кадры берут из той же когорты. Поскольку не меняется генеральный курс, не меняются и лица, которые управляют.
Говорить, что это какие-то судьбоносные кадровые решения, которые ознаменуют некое перенаправление политики, не приходится. Они выбрали курс на подавление всего и установление чрезвычайного положения и следуют ему. Но поскольку желаемого достичь не удается, скорее всего, подобные перетасовки и дальше будут продолжаться. Лояльных людей из той же обоймы будут переставлять с одной должности на другую, но особенных изменений от этого не будет, — отметил аналитик.
Он уверен: никакие кадровые назначения и переназначения ни к чему не приведут без изменения общей установки действующих властей на разрешение политического кризиса.
— И первым признаком, свидетельствующим об изменении направления, будет начало какого-то диалога. Я не говорю про переговоры с Координационным советом, Тихановской, но это должны быть хоть какие-то контакты и диалог, который будет вестись в контексте выпуска политзаключенных и нормализации ситуации.
В идеале, конечно, это может быть диалог между действующими и альтернативными элитами. Тогда могут возникнуть какие-то кадровые решения, способные существенно повлиять на ситуацию, — полагает Андрей Егоров.
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Аналитик: «Выбран курс на подавление всего, но поскольку желаемого достичь не удается, подобные перетасовки будут продолжаться»
Политолог Андрей Егоров считает последние кадровые назначения Лукашенко латанием возникающих дыр в управленческом аппарате.
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