В Минске снег, а обещали и метель. Что происходит на дорогах

Источник материала: Onliner

По информации Белгидромета, сегодня объявлен оранжевый уровень опасности, это говорит о том, что погодные условия представляют реальную опасность. На большей части территории страны отмечаются сильные осадки (снег, мокрый снег, дождь), метель, усиление ветра. В Минске к обеду также начался снег, и, судя по опыту регионов, это неминуемо скажется на дорожной обстановке.

Погода сегодня

В столице сегодня временами ожидаются сильные осадки (дождь, днем переходящий в мокрый снег). Во второй половине дня передают метель и усиление ветра порывами до 15—18 м/с. Завтра, 27 января, в ночные часы сохранится ветер порывами 15—20 м/с.

Как сообщили в Белгидромете, среднесуточная температура воздуха, например, вчера в целом по стране была на 3—10 градусов выше климатической нормы. То есть в Беларуси тепло. Но погода приготовила трудности иного толка: осадки различной интенсивности, в отдельных районах туманы, налипание мокрого снега, на дорогах гололедица.

Это при том что, по последним данным, на большей части территории Беларуси наблюдается снежный покров высотой до 26 см.

Сегодня сильные снегопады идут с запада страны, где они уже всерьез сказались на дорожной ситуации в областных центрах : Гродно и Бресте, где в утренний час пик были сильные и редкие для этих городов заторы.

Чего ожидать дальше

В настоящее время, по всей видимости, циклон смещается от западных границ к восточным, так что ожидаем ухудшения погоды в столице. Снег уже идет, но не забываем про обещанную метель.

К слову, завтра, 27 января, центр этого же циклона будет смещаться с территории Беларуси на Псковскую область России. Осадки, впрочем, сохранятся (главным образом снег и мокрый снег), будет облачно. В ночные и утренние часы местами возможны сильные осадки, метель. Днем в отдельных районах налипание мокрого снега. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер переменных направлений порывистый, ночью и утром на большей части территории страны сильный порывистый. Температура воздуха в течение суток –3...+2 градуса Цельсия.

Обстановка в Минске

По состоянию на 15:30 в столице, по данным сервиса «Яндекс.Карты», спокойно, отмечаются всего-навсего 2-балльные пробки, иными словами, заторов практически нет. Продолжим наблюдать за изменением ситуации по мере приближения вечернего часа пик. Есть риск, что погода так и продолжит ухудшаться, а интенсивность на дорогах будет увеличиваться.

Предупреждение от МЧС

Абонентам мобильных операторов стали приходить сообщения от МЧС с предупреждением о дорожной ситуации: «На дорогах — снежные заносы. Будьте внимательны и осторожны! МЧС».

Коммунальщикам поручено принять меры

Официальный канал Минского горисполкома в Telegram предупреждает о том, что к вечеру в столице ожидается понижение температуры. Коммунальным службам столицы поручено оперативно принять меры по противогололедной обработке городских улиц.

— С 15:00 дорожные службы столицы начнут обрабатывать улично-дорожную сеть противогололедными материалами. В первую очередь внимание будет уделено тротуарам. Для обработки применят песчано-соляную смесь. Мы призываем субъектов хозяйствования также включиться в эту работу и привести в безопасность закрепленные территории, — отметил заместитель председателя Мингорисполкома Александр Дорохович.

Рекомендации ГАИ

Столичная Госавтоинспекция призывает водителей проявить особое внимание и осмотрительность на дорогах.

— Неосторожное маневрирование в подобных погодных условиях может привести к полной потере контроля над авто, — предупреждают в ГАИ. — Перед началом движения очистите стекла и внешние световые приборы. Залейте «незамерзайку». Проверьте исправность стеклоочистителей. Плавное снижайте и увеличивайте скорость движения. Не забывайте включать ближний свет фар.

В ГАИ говорят, что только внимательное управление автомобилем, сознательное использование ремней безопасности, зимней резины, отказ от резких маневров, соблюдение скоростного режима и исправность всех узлов и агрегатов автомобиля позволит всем участникам дорожно движения безопасно добраться до пункта назначения.

Пешеходам необходимо обращать внимание на возможное обледенение тротуаров и аккуратно приближаться к краю проезжей части. В темное время суток обязательно обозначать себя световозвращающими элементами.

Помимо прочего, ГАИ обещает оказывать помощь в любой сложной дорожной ситуации.

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