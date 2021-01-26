«Дом свободный, живите, кто хотите». Объяснение Путина, кому принадлежит дворец, стало мемом

Источник материала: Tut.by

Фильм Алексея Навального «Дворец для Путина», который на момент публикации заметки посмотрели на YouTube 91 миллион раз, вызвал небывалый резонанс в Сети. Сам Владимир Путин отметил , что расследование ФБК о дворце в Геленджике не смотрел, но все показанное там — ложь. Высказывания политика по этому поводу некоторые интернет-пользователи решили использовать в качестве мемов.



Скриншот видео с онлайн-встречи Владимира Путина и студентов

Фонд борьбы с коррупцией опубликовал расследование о секретном дворце под Геленджиком, который якобы принадлежит Владимиру Путину, 19 января. Двухчасовой документальный фильм вышел в эфир спустя сутки после того, как суд отправил основателя ФБК Алексея Навального на 30 суток в СИЗО после его возвращения в Россию из Германии.

Позже на встрече со студентами российских вузов, прямая трансляция которой велась в Сети, Владимир Путин заявил, что все показанное в фильме — ложь. «Сразу хочу отметить, ничего, что там указано в качестве моей собственности, ни мне, ни моим близким родственникам не принадлежит и никогда не принадлежало. Никогда! Вот разместили мою фотографию или мое плавание стилем баттерфляй (я так корявенько, но иногда люблю так поплавать) в каком-то бассейне, в котором я никогда не был», — добавил политик.

Некоторые высказывания Владимира Путина, прозвучавшие на встрече, легли в основу распространившихся в Сети мемов и шуток. Вот несколько из них:

— это не мой дворец, кто вообще станет строить небоскрёб с золотыми куполами да ещё и под водой

— мы про геленджик сейчас

— этот тоже не мой — Генрих Коталкин (@kotalkin) January 25, 2021

Разобрались. Дворец в Геленджике построил Навальный для своего видео. — Jim Beamyč® (@JBeamyc) January 25, 2021

Беглов нарисовал дворец Путина.

— А вот это дым из кальянной, — пояснил губернатор pic.twitter.com/TTQUkgUUDM — Dave Frenkel (@merr1k) January 25, 2021

Вкратце о ситуации в стране, да pic.twitter.com/kHFmX1ah7o — Официальный жид 2.0 (@ektguy_) January 26, 2021

АААА ПУТИН РАЗОБЛАЧИЛ РАССЛЕДОВАНИЕ НАВАЛЬНОГО, РАЗОБРАВ ФОТОЖАБУ С БАССЕЙНОМ

«МОНТАЖ И КОМПИЛЯЦИЯ» НЕ ШУТКА pic.twitter.com/jAF7NF4epp — Здесь Шепелин (@ilya_shepelin) January 25, 2021

«Плавал, но в другом месте», честно сказал владимир владимирович pic.twitter.com/4aAWvIoRLb — Матушка Пигидия (@pigidijmom) January 25, 2021

Так прокомментировал расследование А. А. Навального президент Российской Федерации В. В. Путин: — Я никогда.

— Что никогда?

— Всё никогда.

— А когда?

— Ни-ко-гда! #навальный #дворецПутина #никогда — Dias Flack (@qi_aster) January 26, 2021

Владимир Путин — молодец,

Политик, лидер

И дворец. — Молчановская Мясорубка (@putinobed) January 25, 2021

Весь мир — это дворец Путина, а я в нём комната для грязи — ~ Маленький Мяфля ~ (@sunflowr_garden) January 25, 2021