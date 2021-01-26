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«Дом свободный, живите, кто хотите». Объяснение Путина, кому принадлежит дворец, стало мемом
Источник материала: Tut.by
Фильм Алексея Навального «Дворец для Путина», который на момент публикации заметки посмотрели на YouTube 91 миллион раз, вызвал небывалый резонанс в Сети. Сам Владимир Путин
Фонд борьбы с коррупцией опубликовал расследование о секретном дворце под Геленджиком, который якобы принадлежит Владимиру Путину, 19 января. Двухчасовой документальный фильм вышел в эфир спустя сутки после того, как суд отправил основателя ФБК Алексея Навального на 30 суток в СИЗО после его возвращения в Россию из Германии.
Позже на встрече со студентами российских вузов, прямая трансляция которой велась в Сети, Владимир Путин заявил, что все показанное в фильме — ложь. «Сразу хочу отметить, ничего, что там указано в качестве моей собственности, ни мне, ни моим близким родственникам не принадлежит и никогда не принадлежало. Никогда! Вот разместили мою фотографию или мое плавание стилем баттерфляй (я так корявенько, но иногда люблю так поплавать) в каком-то бассейне, в котором я никогда не был», — добавил политик.
Некоторые высказывания Владимира Путина, прозвучавшие на встрече, легли в основу распространившихся в Сети мемов и шуток. Вот несколько из них:
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Фонд борьбы с коррупцией опубликовал расследование о секретном дворце под Геленджиком, который якобы принадлежит Владимиру Путину, 19 января. Двухчасовой...
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