Twitter анонсировал функцию, которая поможет бороться с дезинформацией

Источник материала: ОНТ

Администрация сервиса Twitter сообщила о запуске Birdwatch — новой системы призванной бороться с фейковой и дезинформацией, сообщает «Коммерсантъ».

В настоящее время система работает в тестовом режиме на отдельном сайте в США, однако если технология окажется успешной, то ее внедрят в основную платформу Twitter.

Согласно принципу работы нового сервиса, пользователи смогут оставлять комментарии к постам, которые кажутся им фейковыми или содержащими недостоверную информацию, затем, другие пользователи будут оценивать, насколько этот комментарий полезен.

Администрация Twitter ставит перед собой цель построить сообщество «наблюдателей» и надеется, что работа пользователей будет приближена к работе Reddit или Wikipedia. Кроме того, в компании провели около 100 интервью с политиками — пользователямиTwitter, и получили их поддержку в создании Birdwatch.

Фото: fortune.com

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