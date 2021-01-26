ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

«Нутелла» без химии и консервантов: как легко приготовить дома?

26.01.2021 16:41 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

«Нутелла» без химии и консервантов: как легко приготовить дома?

Дети обожают этот десерт, да и взрослые не откажутся от порции блинчиков с «Нутеллой». Шеф-повар Ася Бух на своей странице в Instagram поделилась рецептом домашней версии этой сладости без химии и консервантов.

Как готовить: 

Смешайте 100 г сахара, 1 ст. л. муки, 2 ст. л. какао-порошка и щепотку соли. Небольшими порциями, постоянно помешивая, влейте 200 мл молока. Доведите смесь до кипения, не переставая помешивать.

Измельчите 40 г фундука в блендере. Перетереть его нужно так, чтобы получилась ореховая масса не рассыпчатая, но и не паста.

Когда смесь закипит, добавьте 50 г сливочного масла и измельченные орехи, перемешайте, снова доведите до кипения и варите еще 2-3 мин. Нужно, чтобы масса хорошо загустела.

Перелейте массу в подходящую емкость и дайте остыть. 

Фото: Instagram @elementaree.ru

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Дети обожают этот десерт, да и взрослые не откажутся от порции блинчиков с «Нутеллой». Шеф-повар Ася Бух на своей странице в Instagram поделилась рецептом домашней...
 
Новости дня
Новости разные
 
Прэм’ер-міністар Італіі падаў у адстаўку
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

25.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
26.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by