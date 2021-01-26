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«Нутелла» без химии и консервантов: как легко приготовить дома?
Источник материала: ОНТ
Дети обожают этот десерт, да и взрослые не откажутся от порции блинчиков с «Нутеллой». Шеф-повар Ася Бух на своей странице в
Как готовить:
Смешайте 100 г сахара, 1 ст. л. муки, 2 ст. л. какао-порошка и щепотку соли. Небольшими порциями, постоянно помешивая, влейте 200 мл молока. Доведите смесь до кипения, не переставая помешивать.
Измельчите 40 г фундука в блендере. Перетереть его нужно так, чтобы получилась ореховая масса не рассыпчатая, но и не паста.
Когда смесь закипит, добавьте 50 г сливочного масла и измельченные орехи, перемешайте, снова доведите до кипения и варите еще 2-3 мин. Нужно, чтобы масса хорошо загустела.
Перелейте массу в подходящую емкость и дайте остыть.
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Дети обожают этот десерт, да и взрослые не откажутся от порции блинчиков с «Нутеллой». Шеф-повар Ася Бух на своей странице в Instagram поделилась рецептом домашней...
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