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Минское «Динамо» поднялось на 5-е место в турнирной таблице Западной конференции
Источник материала: ОНТ
Хоккеисты минского «Динамо» поднялись на 5-е место в турнирной таблице Западной конференции.
Это произошло не только благодаря победе над «Северсталью», но и результату другого матча. Хоккеисты омского «Авангарда» на выезде обыграли финский «Йокерит» – 5:2. В составе победителей забросил шайбу и отдал голевую передачу белорусский нападающий Андрей Стась, ассистентский балл в активе защитника нашей сборной Кирилла Готовца. Минское «Динамо» обошло в турнирной таблице хоккеистов «Йокерита». У команды Крейга Вудкрофта 57 очков, на два балла меньше у команды из Хельсинки. На седьмой строке – «Северсталь», набравшая 54 очка.
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Хоккеисты минского «Динамо» поднялись на 5-е место в турнирной таблице Западной конференции. Это произошло не только благодаря победе над «Северсталью», но и...
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