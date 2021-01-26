Минское «Динамо» поднялось на 5-е место в турнирной таблице Западной конференции

Источник материала: ОНТ

Хоккеисты минского «Динамо» поднялись на 5-е место в турнирной таблице Западной конференции.

Это произошло не только благодаря победе над «Северсталью», но и результату другого матча. Хоккеисты омского «Авангарда» на выезде обыграли финский «Йокерит» – 5:2. В составе победителей забросил шайбу и отдал голевую передачу белорусский нападающий Андрей Стась, ассистентский балл в активе защитника нашей сборной Кирилла Готовца. Минское «Динамо» обошло в турнирной таблице хоккеистов «Йокерита». У команды Крейга Вудкрофта 57 очков, на два балла меньше у команды из Хельсинки. На седьмой строке – «Северсталь», набравшая 54 очка.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram