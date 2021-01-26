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Кто победил? Танцевальный баттл девушки и ее кошки попал на видео

26.01.2021 16:41 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Кто победил? Танцевальный баттл девушки и ее кошки попал на видео

Девушка опубликовала в TikTok видео, в котором запечатлен танцевальный баттл между хозяйкой и ее кошкой, пишет ridus.ru.

В кадре сначала девушка по имени Джулисса показывает ритмичные движения, а потом кошка по кличке Моччи отвечает ей движениями лап.

Видео набрало около 3 млн просмотров за несколько дней.


Пользователей Сети восхитил такой танцевальный баттл: «Мне кажется, что если бы это противостояние судило жюри, то победитель был бы очевиден (не в обиду девушке)», «Кошка в прошлой жизни была танцором!», – писали комментаторы.

Фото: GETTY IMAGES

 

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Девушка опубликовала в TikTok видео, в котором запечатлен танцевальный баттл между хозяйкой и ее кошкой, пишет ridus.ru. В кадре сначала девушка по имени Джулисса...
 
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