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Кто победил? Танцевальный баттл девушки и ее кошки попал на видео
Источник материала: ОНТ
Девушка опубликовала в TikTok видео, в котором запечатлен танцевальный баттл между хозяйкой и ее кошкой,
В кадре сначала девушка по имени Джулисса показывает ритмичные движения, а потом кошка по кличке Моччи отвечает ей движениями лап.
Видео набрало около 3 млн просмотров за несколько дней.
Пользователей Сети восхитил такой танцевальный баттл: «Мне кажется, что если бы это противостояние судило жюри, то победитель был бы очевиден (не в обиду девушке)», «Кошка в прошлой жизни была танцором!», – писали комментаторы.
Фото: GETTY IMAGES
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Девушка опубликовала в TikTok видео, в котором запечатлен танцевальный баттл между хозяйкой и ее кошкой, пишет ridus.ru. В кадре сначала девушка по имени Джулисса...
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