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В Беларуси устраняют последствия непогоды
Источник материала: ОНТ
Снежные сугробы, метель, сломанные деревья. Минувшая ночь выдалась бессонной для коммунальных служб западных регионов Беларуси. Циклон «Ларс» принес с юга обильные осадки.
К погодным условиям коммунальщики были готовы, ещё с вечера на расчистку дорог бросили все силы. Но снег не прекращался, к утру сугробы – до полуметра. Сложность и в высокой влажности. Дороги скользкие. Снег налипает на деревья и провода. Только в Брестской области были обесточены около 100 населенных пунктов. Энергетики работают в усиленном режиме. Прогнозы синоптиков не обнадеживают, к вечеру снегопады ещё усилятся и постепенно распространятся на всю страну.
В Гродно к этому времени – 24 аварии. Страшное столкновение произошло в Ивановском районе. Иномарка выехала на полосу встречного движения и влетела в грузовик. Девушка-водитель и 26-летний пассажир легковушки погибли. Водителей просят быть предельно осторожными. Циклон «Ларс» будет господствовать на территории Беларуси до завтра.
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Снежные сугробы, метель, сломанные деревья. Минувшая ночь выдалась бессонной для коммунальных служб западных регионов Беларуси. Циклон «Ларс» принес с юга...
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