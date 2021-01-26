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В Беларуси устраняют последствия непогоды

26.01.2021 16:41 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Беларуси устраняют последствия непогоды

Снежные сугробы, метель, сломанные деревья. Минувшая ночь выдалась бессонной для коммунальных служб западных регионов Беларуси. Циклон «Ларс» принес с юга обильные осадки. 

К погодным условиям коммунальщики были готовы, ещё с вечера на расчистку дорог бросили все силы. Но снег не прекращался, к утру сугробы – до  полуметра. Сложность и в высокой влажности. Дороги скользкие. Снег налипает на деревья и провода. Только в Брестской области были обесточены около 100 населенных пунктов. Энергетики работают в усиленном режиме. Прогнозы синоптиков не обнадеживают, к вечеру снегопады ещё усилятся и постепенно распространятся на всю страну. 

В  Гродно к этому времени – 24 аварии.  Страшное столкновение произошло в Ивановском районе. Иномарка выехала на полосу встречного движения и влетела в грузовик.  Девушка-водитель и 26-летний пассажир легковушки погибли. Водителей просят быть предельно осторожными. Циклон «Ларс» будет господствовать на территории Беларуси до завтра.


 

 

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Теги: Гродно
 
 
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Снежные сугробы, метель, сломанные деревья. Минувшая ночь выдалась бессонной для коммунальных служб западных регионов Беларуси. Циклон «Ларс» принес с юга...
 
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