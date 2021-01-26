Неизвестный ранил ножом несколько человек во Франкфурте

Источник материала: ОНТ

Мужчина нанёс ножевые ранения нескольким прохожим в привокзальном квартале Франкфурта-на-Майне, передаёт «Интерфакс».

По информации правоохранителей, на полицейскую линию поступило сообщение о нападениях и ранении нескольких человек. Полицейские оперативно задержали преступника, обстоятельства происшествия выясняются.

По данным издания Frankfurter Rundschau, нападения были совершены около 9:00 по местному времени, полиция перекрыла район происшествия.

Фото: glassdoor.com

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