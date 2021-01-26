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Неизвестный ранил ножом несколько человек во Франкфурте
Источник материала: ОНТ
Мужчина нанёс ножевые ранения нескольким прохожим в привокзальном квартале Франкфурта-на-Майне,
По информации правоохранителей, на полицейскую линию поступило сообщение о нападениях и ранении нескольких человек. Полицейские оперативно задержали преступника, обстоятельства происшествия выясняются.
По данным издания Frankfurter Rundschau, нападения были совершены около 9:00 по местному времени, полиция перекрыла район происшествия.
Фото: glassdoor.com
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Мужчина нанёс ножевые ранения нескольким прохожим в привокзальном квартале Франкфурта-на-Майне, передаёт «Интерфакс». По информации правоохранителей, на...
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