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Семейный капитал в Беларуси проиндексировали: теперь он – Br23 737,5
Источник материала: ОНТ
Новый размер семейного капитала с 1 января 2021 года составляет Br23 737,5,
Размер семейного капитала с 1 января 2021 года будет ежегодно индексироваться на величину индекса потребительских цен за предыдущий год, который рассчитывается Национальным статистическим комитетом.
Так, как индекс потребительских цен за 2020 год в сравнении с 2019 годом составил 105,5%, то размер семейного капитала увеличивается до Br23 737,5 и назначается семьям при рождении (усыновлении, удочерении) третьего или последующих детей.
С 1 января по 31 декабря 2020 года семейный капитал назначался в размере Br22,5 тыс.
Фото: БЕЛТА
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Новый размер семейного капитала с 1 января 2021 года составляет Br23 737,5, сообщается на сайте Минтруда и соцзащиты. Размер семейного капитала с 1 января 2021 года будет...
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