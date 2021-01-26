Семейный капитал в Беларуси проиндексировали: теперь он – Br23 737,5

Источник материала: ОНТ

Новый размер семейного капитала с 1 января 2021 года составляет Br23 737,5, сообщается на сайте Минтруда и соцзащиты.

Размер семейного капитала с 1 января 2021 года будет ежегодно индексироваться на величину индекса потребительских цен за предыдущий год, который рассчитывается Национальным статистическим комитетом.

Так, как индекс потребительских цен за 2020 год в сравнении с 2019 годом составил 105,5%, то размер семейного капитала увеличивается до Br23 737,5 и назначается семьям при рождении (усыновлении, удочерении) третьего или последующих детей.

С 1 января по 31 декабря 2020 года семейный капитал назначался в размере Br22,5 тыс.

Фото: БЕЛТА

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram