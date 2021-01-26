|
Осторожно, гололедица! Коммунальщики Минска к вечеру обработают дороги
Источник материала: ОНТ
Из-за ожидаемого понижения температуры коммунальные службы Минска сегодня вечером начнут обрабатывать городские улицы противогололедными материалами,
Мингорисполком призывает горожан учитывать прогноз погоды, быть внимательными и беречь себя.
Фото: БЕЛТА
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Из-за ожидаемого понижения температуры коммунальные службы Минска сегодня вечером начнут обрабатывать городские улицы противогололедными...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)