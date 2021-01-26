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На чемпионате мире по гандболу определены четвертьфиналисты

26.01.2021 16:41 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

На чемпионате мире по гандболу определены четвертьфиналисты

На чемпионате мире по гандболу определились все четвертьфиналисты.

Сборная Катара минимально обыграла команду Аргентины — 26:25. В четвертьфинале гандболисты из Катара сыграют с командой Швеции. Датчане легко справились с командой Хорватии (38:26) и в плей-офф встретятся с хозяевами турнира — египтянами. Сборная Испании сыграет с командой Норвегии, французы встретятся с венграми. Все четвертьфинальные матчи пройдут завтра. Белорусские гандболисты в основной раунд не вышли и заняли 17-е место на чемпионате мира.

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На чемпионате мире по гандболу определились все четвертьфиналисты. Сборная Катара минимально обыграла команду Аргентины — 26:25. В четвертьфинале гандболисты из...
 
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