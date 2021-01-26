Минское «Динамо» обыграло череповецкую «Северсталь» в КХЛ

Источник материала: ОНТ

Хоккеисты минского «Динамо» обыграла череповецкую «Северсталь» на старте домашней серии в КХЛ.

Матч закончился со счетом — 2:1. Шайбы в составе «Динамо» забросили нападающие Артём ДЕмков и Шейн Принс. Это уже третья подряд победа «зубров». В домашней серии команду ждут ещё три игры: завтра — с нижегородским «Торпедо», в пятницу – с московским ЦСКА, а в воскресенье "Динамо" встретится с подмосковным «Витязем».

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