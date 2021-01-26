Охраняют дом: кот и пес показали, как работают вместе

Источник материала: ОНТ

На ridus.ru опубликовано видео, на котором можно посмотреть, как работают вместе кот и собака, охраняя дом.

В кадре видно, как кот внимательно следит за всеми из укрытия и сообщает псу, когда начинать лаять. Кот как будто выступает в роли наводчика. Оказалось, что собаки и коты не только могут дружить, но еще и вместе работать.

Комментаторов развеселили пушистые охранники: «Кот сообщает координаты», «Подмявкивает так забавно, тоже охраняет», – писали они.

Фото: vestiprim.ru

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