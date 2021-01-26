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Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси 26 января
Источник материала: ОНТ
Оранжевый уровень опасности объявлен сегодня в Беларуси из-за сильного ветра и обильных осадков.
Снег и дождь на большей части территории страны перейдут в метель. Местами возможно налипание мокрого снега. На отдельных участках дорог возможна гололедица. Ветер во многих районах с порывами до 20-ти метров в секунду. Температура воздуха в течение суток – от минус 2 до плюс 4 градусов.
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Оранжевый уровень опасности объявлен сегодня в Беларуси из-за сильного ветра и обильных осадков. Снег и дождь на большей части территории страны перейдут в...
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