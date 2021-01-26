Мужчину осудили на два года «домашней химии» за оскорбление в телеграм-чате Чемодановой

Источник материала: Салiдарнасць

Суд Центрального района Минска 26 января осудил 43-летнего Дмитрия Ушацкого к двум годам «домашней химии» по статье 369 Уголовного кодекса за оскорбление в телеграм-чате пресс-секретаря Министерства внутренних дел Ольги Чемодановой.

На суд явилась сама потерпевшая и объясняла, какие нравственные страдания ей были причинены оскорблением обвиняемого в чате «Банда Луки», которые она оценила в 5000 рублей.

Сам комментарий в суде озвучен не был, но известно, что он был «в неприличной грубой нецензурной форме про должность и звезды».

В качестве свидетельницы в суде была допрошена официальная представительница ГУВД Мингорисполкома Наталья Ганусевич. Дело рассматривала судья Татьяна Оковитая. «Весна» с помощью волонтеров наблюдала за этим судебным процессом — рассказываем его обстоятельства.





Ольга Чемоданова. Фото: ctv.by

В чем обвиняли мужчину?

Согласно обвинению, утром 18 июня пользователь телеграма Коба [Дмитрий Ушацкий] разместил «по мотивам политической и идеологической вражды, связанной с электоральной кампанией в Республике Беларусь» в телеграм-чате «Банда Луки» оскорбительное сообщение под фотографией Чемодановой, выраженное в неприличной нецензурной грубой форме про должность и звезды с целью «отомстить за ее официальный комментарий об условиях содержания в Центре изоляции правонарушителей на Окрестина».

Согласно обвинению, размещенное Ушацким сообщение «унижает честь и достоинство Чемодановой, причиняет ей моральные и нравственные страдания, подрывает ее авторитет, личные и профессиональные качества, а также авторитет органов внутренних дел в целом». Тем самым, согласно обвинению, Дмитрий Ушацкий совершил преступление, предусмотренное статьей 369 Уголовного кодекса.

«Меня возмутили обстоятельства задержания Тихановского»

На суде обвиняемый признал вину полностью, раскаялся и попросил прощение у Ольги Чемодановой в зале суда:

— Цели оскорбления Ольги Чемодановой у меня не было. У меня были эмоции и не совсем адекватное состояние [Дмитрия покусали пчелы]. Я не хотел ее оскорбить, не думал, что она прочитает сообщение в этой группе. Когда я писал этот комментарий, я не предполагал, что официальное лицо МВД будет пользоваться такой группой.

Я признаю свою вину в том, что я разместил такой комментарий и что в нем содержались оскорбительные слова в адрес Чемодановой, что я сделал сообщение в публичной сети, к которой может иметь доступ любой пользователь телеграма.

На судебном процессе Дмитрий рассказал, что «мог быть подписан на телеграм-чат «Банда Луки», но не являлся постоянным подписчиком, не интересовался деятельностью группы».

Исходя из материалов дела, Ушацкий оставил оскорбительный комментарий под фотографией Ольги Чемодановой в форменном обмундировании. Однако в суде он не смог вспомнить, была ли под этой фотографией какая-то подпись:

— Причиной написания сообщения стал комментарий Ольги Чемодановой по делу Тихановского.

Ушацкий объяснил в суде, что он оставил комментарий под фото после 38 минут после его размещения — «мог за это время прочитать другую информацию». В телеграм-чате «Банда Луки» он увидел комментарий Чемодановой по поводу задержания Тихановского. И этот комментарий у него вызвал недовольство и возмущение.

— Меня это возмутило. Возмутили обстоятельства задержания Тихановского. У меня было мнение, что его задержали тогда не совсем корректно, скажем так. В отношении него были совершены какие-то провокационные действия со стороны гражданского лица. Она была потом опознана как женщина легкого поведения, которая участвовала в провокации.

Судья Татьяна Оковитая спросила, почему обвиняемый так отслеживал судьбу Тихановского, кто он такой. На это Дмитрий ответил, что он его воспринимал как «обычного блогера»:

— Я не состоял в его группах, командах, даже не был его подписчиком. Я просто читал новости и видел его задержание.

На суде Ушацкий заявил, что его комментарий не был сделан «по мотивам политической и идеологической вражды»:

— Я не участвовал в предвыборной кампании, не подписывался за Тихановского. На выборах я даже не голосовал.

Комментарий был связан только с задержанием Тихановского. И то, что я якобы оставил комментарий под комментарием про содержание на Окрестина — тоже не соответствует действительности. Я никогда не был там, не привлекался 23.34 и не участвовал в этих мероприятиях».

Пресс-секретарь МВД оценила свои нравственные страдания в 5000 рублей

Потерпевшая по делу Ольга Чемоданова на суде рассказала, что увидела комментарий утром 18 июня. На тот момент она знала о существовании телеграм-чата «Банда Луки», но не была подписана на него и не являлась его пользовательницей. Однако, как пояснила пресс-секретарь, ее коллеги с МВД осуществляют мониторинг интернет-пространства.

Скриншот сообщения ей прислала коллега Наталья Ганусевич — начальница по связям с общественностью ГУВД Мингорисполкома. Вот что рассказала на суде потерпевшая пресс-секретарь Министерства внутренних дел Ольга Чемоданова:

— Высокий суд, такое сообщение я получила впервые за период моей службы в должности начальника управления информации [с 29 декабря 2018 года]. Ранее подобных сообщений мне никто не присылал и не пересылал, поэтому для меня, конечно, такое сообщение вызвало не просто оскорбление лично меня, а в целом — и службы, и ведомства.

Я бы сказала, это определенный замах на авторитет правоохранительных органов, особенно, на мой. Оскорбительным, наверное, было больше то, что человек, который оставляет такой комментарий, — это абсолютно неизвестный для меня человек, и не вправе делать какие-то заключения, мысли публично отображать.

Это сообщение унизило мои честь и достоинство. Очень сказалось, в принципе, на моей работе протяжении некоторого периода времени. В течении недели, как минимум, это определенно сказалось...

Это повлияло, в том числе, на мое состояние здоровья. Больничный лист открывать не стоило, но, тем не менее, определенный дискомфорт, на общее состояние здоровья — это, действительно, повлияло.

Кроме этого, Вы понимаете, что информация размещенная публично становится достоянием не только тех, кто мониторит эту информацию, но и ряда других людей, которые тебя уже знают и у которых определенное отношение к тебе и как к человеку, и как к руководителю. Конечно, это такой серьезный удар по репутации, в том числе.

На уточняющий вопрос судьи о характере оскорбления, Чемоданова сказала, что комментарий был направлен в отношении нее, в первую очередь, как на женщину. По ее словам, также это было связано с занимаемой должностью и с информацией, которая размещается и размещалась в телеграм-канале «Пресс-секретарь МВД Беларуси», администратором которого она является.

Также Ольга Чемоданова сказала гособвинителю, что она, действительно, делала заявления по поводу задержания Тихановского — 30 мая (по его задержанию в Гродно) и 4 июня (по поводу обыска у него на даче). Также накануне 18 июня она давала комментарий по поводу задержания Северинца.

«Успокоительные препараты мне пришлось принимать»

Ольга Чемоданова заявила гражданский иск о причинение нравственных страданий на 5 000 рублей.

— Во-первых, это принесло мне и физический определенный дискомфорт. Мое состояние здоровья, слава богу, не потребовало какого-то продолжительного лечения. Но, вместе с тем, определенные успокоительные препараты мне пришлось принимать в силу того, что это слишком повлияло на то, что я увидела впервые для себя.

Ну и также, конечно, мой авторитет и репутация после этого имели тоже определенный урон, и это сказывалось на том, что об этом сообщении мне говорил не один человек, а об этом говорили многие, — объясняет свои нравственные страдания Ольга Чемоданова в суде.

Обвиняемый иск признал частично: готов возместить 3000 рублей. Чемоданова просила наказать обвиняемого Ушацкого на усмотрение суда.

Наталья Ганусевич: Комментарий обидел и меня, в том числе

В суде в качестве свидетельницы была допрошена Наталья Ганусевич — начальница по связям с общественностью ГУВД Мингорисполкома. Она рассказала, что утром 18 июня перед работой она, просматривая различные телеграм-каналы, обнаружила в группе «Банда Луки» информацию, которая касалась ее непосредственной руководительницы Ольги Чемодановой.

— Так как она является публичным человеком и, прежде всего, моим руководителем, я посчитала нужным проинформировать ее, чтобы она знала, — рассказывает в суде Наталья Ганусевич.

Как рассказала свидетельница, под фотографией размещался оскорбительный комментарий в нецензурной форме в адрес Ольги Чемодановой. Она сделала скриншот и отправила личным сообщением в телеграме своей начальнице. На вопрос судьи Оковитой, унижал ли размещенный комментарий честь и достоинство Чемодановой, Ганусевич ответила положительно, добавив, что ее он тоже обидел.

Ольга Чемоданова не согласна с прокурором по поводу обвинения

Во время прений прокурор исключил из обвинений Ушацкому «мотивы политической и идеологической вражды, связанной с электоральной кампанией в Республики Беларусь». Однако сама Ольга Чемоданова заявила, что ее мнение здесь неоднозначно, и сразу была не согласна с прокурором, что оскорбительное сообщение обвиняемого не связано с электоральной кампанией:

— Все события, которые на телеграм-канале размещались, по крайней мере, комментировались от МВД так или иначе были связаны с тем самым предвыборным периодом. И я скажу больше, что, наверное, именно в этот период времени до 9 августа такие сообщения с угрозами и оскорблениями, именно касающихся предвыборной кампании, поступали многочисленные.

Однако потом на уточняющие вопросы судьи она сказала, что поддерживает позицию гособвинителя. Прокурор запросил почти самое строгое наказание по ст. 369 УК — 2 года ограничения без направления в учреждение исправительного типа. Судья Татьяна Оковитая назначила именно такое наказание. Кроме того, суд обязал Ушацкого выплатить Ольге Чемодановай 5000 рублей морального вреда.

Дмитрий сказал в последнем слове:

— Постараюсь выплатить быстрее материальный вред, чтобы, как говорится, перевернуть эту страницу.