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Депутат, директор и папа Георгий Дядюшко / Еврорадио

«Как только он [Елезаренко] положил эти документы, сразу следом зашли они [силовики]. У мужа при себе было 15 рублей. Когда достали конверт, там было 3300 белорусских рублей», — рассказывала Майя.

«Он ничего не боялся, он всегда был против этого беспредела. Весь завод гудит о том, что мужа взяли из-за выборов и подписей, что его засняли на одном из митингов», — рассказывала она Еврорадио в октябре.

«Мы тут сами ничего не решаем. Договоры заключают в Скиделе, на головном предприятии. Если у нас есть договор, и наш бухгалтер видит, что есть проплата, то покупатель просто приезжает и берет. Мы эти документы не составляем, а без них не работаем», — говорила она.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Директор завода отказался собирать подписи за Лукашенко - его отправили в тюрьму на 4,5 года Кроме того, суд лишил Георгия Дядюшко права занимать руководящие должности.

Кроме того, суд лишилправа занимать руководящие должности два с половиной года и обязал его выплатить 8 700 рублей в доход государства, сообщилаего жена Майя.Как ранее сообщало, Дядюшко задержали в конце сентября. Его жена Майя рассказывала, что 24 сентября в кабинет мужа зашел человек по именииз ООО «Зерновые традиции». Он положил на стол директора файл с документами, между которых лежал конверт с деньгами. Майя утверждала, что ее муж не успел даже притронуться к этому файлу.Через несколько секунд Дядюшко задержали.В разговоре с Еврорадио Елезаренко подтвердил, что причастен к ситуации, но дачу взятки отрицал.Майя связывала задержание с тем, что Дядюшко отказался собирать на заводе подписи за выдвижениев президенты. Она также говорила, что их семья посещала митинги в поддержку, ездили на мирные митинги в Волковыск.Работница завода рассказывала изданию, что все договоры заключают на головном предприятии, что ей сложно представить, за что на предприятии можно давать взятку.