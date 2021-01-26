ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Директор завода отказался собирать подписи за Лукашенко - его отправили в тюрьму на 4,5 года

26.01.2021 16:45 — Разное | UDF  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: UDF

Директор завода отказался собирать подписи за Лукашенко - его отправили в тюрьму на 4,5 года
Депутат, директор и папа Георгий Дядюшко / Еврорадио
Директора комбикормового завода в поселке Россь Волковысского района, депутата местного совета Георгия Дядюшко осудили на 4,5 года колонии усиленного режима якобы за получение взятки.

Кроме того, суд лишил Георгия Дядюшко права занимать руководящие должности два с половиной года и обязал его выплатить 8 700 рублей в доход государства, сообщила «Медиазоне» его жена Майя.

Как ранее сообщало Еврорадио, Дядюшко задержали в конце сентября. Его жена Майя рассказывала, что 24 сентября в кабинет мужа зашел человек по имени Артем Елезаренко из ООО «Зерновые традиции». Он положил на стол директора файл с документами, между которых лежал конверт с деньгами. Майя утверждала, что ее муж не успел даже притронуться к этому файлу.

Через несколько секунд Дядюшко задержали.

«Как только он [Елезаренко] положил эти документы, сразу следом зашли они [силовики]. У мужа при себе было 15 рублей. Когда достали конверт, там было 3300 белорусских рублей», — рассказывала Майя.


В разговоре с Еврорадио Елезаренко подтвердил, что причастен к ситуации, но дачу взятки отрицал.

Майя связывала задержание с тем, что Дядюшко отказался собирать на заводе подписи за выдвижение Александра Лукашенко в президенты. Она также говорила, что их семья посещала митинги в поддержку Светланы Тихановской, ездили на мирные митинги в Волковыск.

«Он ничего не боялся, он всегда был против этого беспредела. Весь завод гудит о том, что мужа взяли из-за выборов и подписей, что его засняли на одном из митингов», — рассказывала она Еврорадио в октябре.


Работница завода рассказывала изданию, что все договоры заключают на головном предприятии, что ей сложно представить, за что на предприятии можно давать взятку.

«Мы тут сами ничего не решаем. Договоры заключают в Скиделе, на головном предприятии. Если у нас есть договор, и наш бухгалтер видит, что есть проплата, то покупатель просто приезжает и берет. Мы эти документы не составляем, а без них не работаем», — говорила она.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Кроме того, суд лишил Георгия Дядюшко права занимать руководящие должности.
 
Новости дня
Новости разные
 
«Дом свободный, живите, кто хотите». Объяснение Путина, кому принадлежит дворец, стало мемом
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

25.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
26.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by