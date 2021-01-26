Европа за год произвела больше энергии из возобновляемых источников, чем из ископаемого топлива

Источник материала: Onliner

Выработка энергии из возобновляемых источников (солнце и ветер) в Европе в 2020 году превысила выработку из ископаемого топлива. Такие выводы содержатся в совместном отчете исследовательских центров Ember и Agora Energiewende. Это случилось впервые в истории.

По их данным, на ветер, солнечную энергию, гидроэнергетику и биомассу пришлось 38% электроэнергии в Европе в 2020 году, тогда как годом ранее этот показатель был равен 34,6%. Выработка из ископаемого топлива упала до 37%. Ветер и солнце выросли на 9% и 15% соответственно. Наибольший рост наблюдался в Нидерландах, Бельгии и Швеции.





Угольная энергетика сократилась на 20%, ядерная — на 10%. Газовая энергетика сократилась всего на 4%, но все равно ее вклад в энергобаланс остается высоким. В 2020 году он был на 14% больше, чем в 2015.





Чтобы достичь своих «зеленых» соглашений к 2030 году, Европе предстоит утроить генерацию электричества от солнца и ветра.