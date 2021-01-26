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Европа за год произвела больше энергии из возобновляемых источников, чем из ископаемого топлива

26.01.2021 16:45 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Выработка энергии из возобновляемых источников (солнце и ветер) в Европе в 2020 году превысила выработку из ископаемого топлива. Такие выводы содержатся в совместном отчете исследовательских центров Ember и Agora Energiewende. Это случилось впервые в истории.

По их данным, на ветер, солнечную энергию, гидроэнергетику и биомассу пришлось 38% электроэнергии в Европе в 2020 году, тогда как годом ранее этот показатель был равен 34,6%. Выработка из ископаемого топлива упала до 37%. Ветер и солнце выросли на 9% и 15% соответственно. Наибольший рост наблюдался в Нидерландах, Бельгии и Швеции.

Европа за год произвела больше энергии из возобновляемых источников, чем из ископаемого топлива

Угольная энергетика сократилась на 20%, ядерная — на 10%. Газовая энергетика сократилась всего на 4%, но все равно ее вклад в энергобаланс остается высоким. В 2020 году он был на 14% больше, чем в 2015.

Европа за год произвела больше энергии из возобновляемых источников, чем из ископаемого топлива

Чтобы достичь своих «зеленых» соглашений к 2030 году, Европе предстоит утроить генерацию электричества от солнца и ветра.

 
 
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Выработка энергии из возобновляемых источников (солнце и ветер) в Европе в 2020 году превысила выработку из ископаемого топлива. Такие выводы содержатся в...
 
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