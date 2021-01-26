Дождались! Новый Mitsubishi Outlander сменит поколение 16 февраля

Источник материала: Onliner

Нынешнее поколение Mitsubishi Outlander выпускается с 2012 года. Мягко говоря, машина уже устарела по сравнению со многими конкурентами. Но ничего, уже 16 февраля японцы покажут абсолютно новый Outlander. Вот официальный тизер модели.

Машина в ролике обернута в камуфляж, но сквозь него можно рассмотреть расположение оптики новинки. Четвертое поколение Outlander будет смахивать на Eclipse Cross и последние концепты японского производителя. В тизерном видеоролике производитель сделал акцент на бездорожье: тестовый прототип атакует лужи, проезжает по грязи и демонстрирует управляемое скольжение по снегу.

Обещают, что технически кроссовер приблизится к Pajero. Для машины предложат полный привод Super All-Wheel Control (S-AWC) и продвинутые режимы езды. Новый Mitsubishi Outlander унаследует архитектуру CMF-C/D (как у Nissan X-Trail). Про двигатели для разных регионов японцы расскажут позже.