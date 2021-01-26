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Дождались! Новый Mitsubishi Outlander сменит поколение 16 февраля
Источник материала: Onliner
Нынешнее поколение Mitsubishi Outlander выпускается с 2012 года. Мягко говоря, машина уже устарела по сравнению со многими конкурентами. Но ничего, уже 16 февраля японцы покажут абсолютно новый Outlander. Вот официальный тизер модели.
Машина в ролике обернута в камуфляж, но сквозь него можно рассмотреть расположение оптики новинки. Четвертое поколение Outlander будет смахивать на Eclipse Cross и последние концепты японского производителя. В тизерном видеоролике производитель сделал акцент на бездорожье: тестовый прототип атакует лужи, проезжает по грязи и демонстрирует управляемое скольжение по снегу.
Обещают, что технически кроссовер приблизится к Pajero. Для машины предложат полный привод Super All-Wheel Control (S-AWC) и продвинутые режимы езды. Новый Mitsubishi Outlander унаследует архитектуру CMF-C/D (как у Nissan X-Trail). Про двигатели для разных регионов японцы расскажут позже.
черный, купе, бензин 2.4 л, автоматическая, передний привод
серый, купе, бензин 1.3 л, автоматическая, передний привод
бордовый, внедорожник, бензин 2.4 л, автоматическая, передний привод
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Нынешнее поколение Mitsubishi Outlander выпускается с 2012 года. Мягко говоря, машина уже устарела по сравнению со многими конкурентами. Но ничего, уже 16 февраля японцы...
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