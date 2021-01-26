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Дождались! Новый Mitsubishi Outlander сменит поколение 16 февраля

26.01.2021 16:45 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Нынешнее поколение Mitsubishi Outlander выпускается с 2012 года. Мягко говоря, машина уже устарела по сравнению со многими конкурентами. Но ничего, уже 16 февраля японцы покажут абсолютно новый Outlander. Вот официальный тизер модели.

Машина в ролике обернута в камуфляж, но сквозь него можно рассмотреть расположение оптики новинки. Четвертое поколение Outlander будет смахивать на Eclipse Cross и последние концепты японского производителя. В тизерном видеоролике производитель сделал акцент на бездорожье: тестовый прототип атакует лужи, проезжает по грязи и демонстрирует управляемое скольжение по снегу.

Обещают, что технически кроссовер приблизится к Pajero. Для машины предложат полный привод Super All-Wheel Control (S-AWC) и продвинутые режимы езды. Новый Mitsubishi Outlander унаследует архитектуру CMF-C/D (как у Nissan X-Trail). Про двигатели для разных регионов японцы расскажут позже.

Mitsubishi Eclipse III, 2002 г.в., 355 000 км
черный, купе, бензин 2.4 л, автоматическая, передний привод
6519 р.
2550$ / 2094€
Mitsubishi Colt V (CJ) colt glx avtomat, 1997 г.в., 322 000 км
серый, купе, бензин 1.3 л, автоматическая, передний привод
4576 р.
1790$ / 1470€
Mitsubishi Outlander I, 2006 г.в., 188 615 км
бордовый, внедорожник, бензин 2.4 л, автоматическая, передний привод
14 956 р.
5850$ / 4803€
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Нынешнее поколение Mitsubishi Outlander выпускается с 2012 года. Мягко говоря, машина уже устарела по сравнению со многими конкурентами. Но ничего, уже 16 февраля японцы...
 
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