|
Кремль не отвечает на вопросы о "дворце для Путина"
Источник материала: АФН
Дворец в Геленджике, который Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) считает "дворцом для президента РФ Владимира Путина", принадлежит предпринимателям, имена которых "Кремль не имеет никакого права разглашать".
Об этом заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков на пресс-конференции во вторник, 26 января.
Отвечая на вопрос о дворце, он отметил, что "это большой объект, он хорошо известен в Геленджике, и один или несколько прямо или опосредованно владеют" им, но называть их имена "было бы некорректно".
Вопрос о том, почему территорию дворца охраняет Федеральная служба охраны (ФСО), обеспечивающая защиту президента, следует задавать самой ФСО, а вопрос о бесполетной зоне над объектом надо направить в Федеральную службу безопасности (ФСБ), заявил Песков.
По его словам, вопросы о том, почему компании "Оптима Комплект Строй" и "Аэрокомплекс" сообщали, что выполняли работы в резиденции президента РФ в поселке Прасковеевка, где находится дворец, следует также задать самим компаниям.
В понедельник Путин впервые прокомментировал расследование ФБК о дворце, заявив, что "ничего из того, что там указано в качестве моей собственности, ни мне, ни моим близким родственникам не принадлежит и никогда не принадлежало".
Фильм-расследование ФБК и его основателя, оппозиционного политика Алексея Навального "Дворец для Путина. История самой большой взятки", был опубликован 19 января на YouTube. 26 января его посмотрели уже более 91,6 млн раз.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Дворец в Геленджике, который Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) считает "дворцом для президента РФ Владимира Путина", принадлежит предпринимателям, имена которых...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)