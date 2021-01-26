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Задержан Максим Винярский - его обвиняют в "организации массовых беспорядков"

26.01.2021 17:05 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

По уголовному делу о "массовых беспорядках" в Минске задержан активист «Европейской Беларуси» Максим Винярский

Как сообщет телеграм-канал МВД, по версии ГУБОПиК, осенью прошлого года Винярский призывал людей выходить на митинги с бчб-символикой и оказывать активное сопротивление милиции.

Во время обыска в квартире задержанного изъяли компьютерную технику, телефоны, бчб-символику, наклейки и балоны с аэрозольной краской. 
 
Теги: Минск
 
 
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По уголовному делу о "массовых беспорядках" в Минске задержан активист «Европейской Беларуси» Максим Винярский
 
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