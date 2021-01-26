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Погода в СНГ: в Беларуси – мокрый снег и ветер, в Казахстане – сильный туман
26.01.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Кирове из-за резкого потепления вышли из строя светофоры. Городские власти обещают их починить в течение дня. О погоде в странах Содружества – в материале телеканала «МИР 24».
На севере, востоке и в центре Казахстана пройдет снег, местами будет сильный туман и ветер. Небольшие осадки будут и в Нур-Султане, в столице – минус четыре. В Алматинскую область надвигаются морозы до 26 градусов.
До их прихода
В Беларуси сегодня облачно. Синоптики обещают мокрый снег и дождь. Порывы ветра могут достигать 23 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до четырех градусов тепла. Из-за непогоды в стране объявили «оранжевый» уровень опасности. Госавтоинспекция напоминает водителям о том, что на дороге следует держать дистанцию, не превышать скорость и плавно тормозить. Пешеходов просят аккуратнее приближаться к проезжей части из-за обледенения и переходить дорогу осторожно.
Сегодня в Душанбе – небольшая облачность, без осадков. Днем в столице – плюс шесть, а в горных и высокогорных районах сохраняются морозы: в западных районах Бадахшана – минус 21, на востоке – 41 ниже ноля, а в районе Булункуля ночью будет 53 градуса мороза.
КЧС Таджикистана призывает граждан этих регионов без особой необходимости не выезжать из дома, соблюдать правила дорожного движения и не нарушать скоростной режим.
Сейчас в Бишкеке около нуля градусов, но уже со второй половины недели термометры покажут уверенный плюс. Потеплению рады не только люди.
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Из-за непогоды в Беларуси объявили «оранжевый» уровень опасности. Госавтоинспекция напоминает водителям о том, что на дороге следует держать дистанцию и не...
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