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Вредно ли поздно ужинать? Ученые назвали оптимальную схему питания

26.01.2021 17:13 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Влияние графика приема пищи на метаболизм и контроль веса человека изучили ученые из США, результаты соответствующего исследования опубликованы в журнале PLOS Biology.

Ученые из университета Вандербильта в Нэшвилле (штат Теннесси) изучили взаимосвязь между временем приема пищи и жиросжиганием: им удалось выяснить, что график питания является не менее важным фактором для похудения, чем калорийность блюд и объем физнагрузки.

Известно, что организм лучше встречает те или иные продукты в разное время: так, углеводы хорошо усваиваются до обеда, а жиры сжигаются во время сна. Соответственно, если сытно поесть и отправиться в постель, они попросту не успеют разложиться, их сжигание задержится.

Эксперимент: плотный завтрак против позднего ужина

Влияние графика приема пищи на метаболизм ученые проследили при помощи эксперимента: у участников постоянно отслеживали расход энергии, скорость метаболизма и другие показатели.

В рамках исследования добровольцы среднего и старшего возраста придерживались абсолютно одинакового режима, сна и физнагрузки. Питание тоже было идентичным по количеству пищи, продуктовому наполнению и калорийности, различалось лишь режимом.

В первом случае участники завтракали в 08:00-09:00, обедали в 12:30-13:30 и ужинали в 17:45-18:15. Во втором полноценный завтрак заменили чашкой чая или кофе, а вместо него добавили поздний перекус аналогичной питательной ценности в 22:00-23:00.

Чем плох поздний ужин?

По результатам исследования, пища, съеденная поздним вечером, расщепляется значительно хуже той же еды, потребленной утром: жиры не сжигаются, а откладываются, поскольку сперва организм переваривает углеводы.

Кроме того, заметили ученые, без завтрака люди замечали за собой повышенную тягу к сладкому в течение дня, также у них наблюдался более высокий уровень сахара в крови.

Специалисты пришли к выводу, что тем, кто стремится похудеть, не стоит ограничивать себя во время завтрака, а вот от позднего ужина лучше отказаться. А большой интервал между ужином и завтраком на следующий день благоприятно сказывается на снижении веса и предотвращает развитие метаболических расстройств.

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Большой интервал между ужином и завтраком благоприятно сказывается на снижении веса и предотвращает развитие метаболических расстройств, считают исследователи.
 
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