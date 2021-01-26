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Головченко: все вопросы с Россией Беларуси удается решать в конструктивном ключе

26.01.2021 17:15 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Беларуси и России удалось не допустить критического снижения взаимного товарооборота, несмотря на внешние шоки, заявил премьер-министр Роман Головченко во время переговоров в Москве с членами российского правительства.

 

Головченко: все вопросы с Россией Беларуси удается решать в конструктивном ключе

 

Головченко: все вопросы с Россией Беларуси удается решать в конструктивном ключе

 

Как сообщает БелаПАН, видеозапись выступления Головченко разместила в соцсетях пресс-служба белорусского правительства.

Во время вступительной речи Головченко обратил внимание, что по итогам за январь—ноябрь на долю России пришлось около 44% внешнего товарооборота Беларуси, а по итогам 2020 года этот показатель может приблизиться к 50%.

«У нас не произошло критического снижения взаимной торговли, несмотря на сложности с ковидом, хотя мы потеряли около 20% объемов. В этом году, полагаю, есть все предпосылки, чтобы этот спад преодолеть. Ситуация абсолютно управляемая, у нас есть резервы и в промышленности, и в сельском хозяйстве, и в строительстве», — подчеркнул Головченко.

По его мнению, «для всех неангажированных наблюдателей очевидно», что все вопросы с Россией Беларуси удается решать «в конструктивном ключе».

«Несмотря на внешние шоки, ключевые параметры товарооборота удалось сохранить. Состоялся успешный запуск Белорусской АЭС — крупнейший интеграционный проект десятилетия — на выгодных для двух сторон условиях. Пока работает первый энергоблок, впереди еще пуск второго энергоблока», — отметил Головченко.

По его словам, достигнуты также системные договоренности об участии белорусских промышленных предприятий в государственных и муниципальных закупках на территории России.

«В основном решены вопросы по допуску белорусской сельскохозяйственной продукции на российский рынок, налажено взаимодействие в части маркировки и прослеживаемости товаров», — сообщил премьер-министр. Это является «необходимым инструментом для защиты нашего общего рынка от некачественной и контрафактной продукции».

«Есть ряд актуальных задач, над которыми предстоит работа в этом году. В их числе — поиск системных решений по общему энергетическому рынку, регулирование доступа продукции на общий рынок», — пояснил Головченко.

Затронул премьер и интеграционную повестку: «Радует, что наши эксперты в этой теме не гонятся за какими-то формальными моментами, красивыми или помпезными названиями. Необходимо, на наш взгляд, очень тщательно разобраться, как говорится, на берегу, по сути вопросов, а не столько по их форме, нащупать моменты, где наши экономические интересы сопрягаются, и их объединение будет иметь позитивный синергетический эффект. Мы этот процесс должны направлять и корректировать».

Фото: government.ru.

 

 
 
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Беларуси и России удалось не допустить критического снижения взаимного товарооборота, несмотря на внешние шоки, заявил премьер-министр Роман Головченко во время...
 
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