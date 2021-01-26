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100 рублей за доллар: эксперт сделал шокирующий прогноз 

26.01.2021 17:21 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

100 рублей за доллар: эксперт сделал шокирующий прогноз 
Фото: ТАСС
Шокирующий курс в 100 рублей и более за доллар предсказал экономист, член генсовета «Деловой России» Антон Любич. Он считает, что крах нацвалюты последует, если Россия столкнется с серьезными санкциями или резким падением нефтяных цен. Эксперта цитирует URA.RU.

«При резких шоковых событиях падение может быть гораздо существеннее, чем даже до ста. Гипотетически валюта может упасть в разы из-за серьезных санкций», — сказал Антон Любич.


Он предупредил, что обесценить рубль способны не только санкции, но и резкое падение нефти. Если экономического шока удастся избежать, российская валюта может ослабнуть под влиянием других экономических факторов. Тогда доллар будет стоить 80—82 рубля.

По словам Любича, сейчас инвесторы не верят в вероятность новых санкций. Но их могут вызвать события во внутренней политике России, шок на рынке нефти или попытка остановить строительство газопровода «Северный поток-2».

Впрочем, в негативный сценарий Любича верят не все экономисты. Так, эксперт Российского института стратегических исследований, специалист по инфляции Михаил Беляев уверен, что рубль не упадет ниже отметки 76. Он говорит, что российская экономика сейчас стабильна. Осталось прежним положение и на американском рынке, поэтому валюты сохранят статус-кво.
 
Теги: Курсы валют
 
 
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Впрочем, в этот сценарий верят не все экономисты.
 
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