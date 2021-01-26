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Фото: ТАСС

Антон Любич. «При резких шоковых событиях падение может быть гораздо существеннее, чем даже до ста. Гипотетически валюта может упасть в разы из-за серьезных санкций», — сказал

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так 100 рублей за доллар: эксперт сделал шокирующий прогноз Впрочем, в этот сценарий верят не все экономисты.

Он предупредил, что обесценить рубль способны не только санкции, но и резкое падение нефти. Если экономического шока удастся избежать, российская валюта может ослабнуть под влиянием других экономических факторов. Тогда доллар будет стоить 80—82 рубля.По словам Любича, сейчас инвесторы не верят в вероятность новых санкций. Но их могут вызвать события во внутренней политике России, шок на рынке нефти или попытка остановить строительство газопровода «Северный поток-2».Впрочем, в негативный сценарий Любича верят не все экономисты. Так, эксперт Российского института стратегических исследований, специалист по инфляцииуверен, что рубль не упадет ниже отметки 76. Он говорит, что российская экономика сейчас стабильна. Осталось прежним положение и на американском рынке, поэтому валюты сохранят статус-кво.