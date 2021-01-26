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Синоптики предупреждают о метели о гололедице в Минске

26.01.2021 17:21 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Синоптики предупреждают о метели о гололедице в Минске
Фото: РИА Новости
К вечеру 26 января в Минске ожидается понижение температуры. Коммунальным службам столицы поручено оперативно принять меры по противогололедной обработке городских улиц.

Об этом сообщает Телеграм-кана Мингорисполкома.

«С 15.00 дорожные службы столицы начнут обрабатывать улично-дорожную сеть противогололедными материалами. В первую очередь внимание будет уделено тротуарам. Для обработки применят песчано-соляную смесь. Мы призываем субъектов хозяйствования также включиться в эту работу и привести в безопасность закрепленные территории», - заявил заместитель председателя Мингорисполкома Александр Дорохович.


О снежных заносах на дорогах предупреждает и МЧС:

Синоптики предупреждают о метели о гололедице в Минске
 
Теги: Минск
 
 
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О снежных заносах на дорогах предупреждает и МЧС.
 
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