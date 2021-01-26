Источник материала: UDF



Фото: РИА Новости

«С 15.00 дорожные службы столицы начнут обрабатывать улично-дорожную сеть противогололедными материалами. В первую очередь внимание будет уделено тротуарам. Для обработки применят песчано-соляную смесь. Мы призываем субъектов хозяйствования также включиться в эту работу и привести в безопасность закрепленные территории», - заявил заместитель председателя Мингорисполкома Александр Дорохович.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Синоптики предупреждают о метели о гололедице в Минске О снежных заносах на дорогах предупреждает и МЧС.

Об этом сообщает Телеграм-кана Мингорисполкома.О снежных заносах на дорогах предупреждает и МЧС: