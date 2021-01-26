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Синоптики предупреждают о метели о гололедице в Минске
Источник материала: UDF
Фото: РИА Новости
Об этом сообщает Телеграм-кана Мингорисполкома.
«С 15.00 дорожные службы столицы начнут обрабатывать улично-дорожную сеть противогололедными материалами. В первую очередь внимание будет уделено тротуарам. Для обработки применят песчано-соляную смесь. Мы призываем субъектов хозяйствования также включиться в эту работу и привести в безопасность закрепленные территории», - заявил заместитель председателя Мингорисполкома Александр Дорохович.
О снежных заносах на дорогах предупреждает и МЧС:
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О снежных заносах на дорогах предупреждает и МЧС.
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