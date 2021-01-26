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Юрий Воскресенский предложил список людей для амнистии. В нем есть Виктор и Эдуард Бабарико, Колесникова и Тихановский

26.01.2021 17:23 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Инициатива «Круглый стол демократических сил» предложит список заключенных для амнистии. Его планируют представить на Всебелорусском народном собрании. По состоянию на 26 января в нем находятся 213 человек.

— Если я буду на ВНС и дорвусь до трибуны, буду просить делегатов поддержать идею амнистии в целом и список КСДС (а мы себя объявили правозащитной организацией) в частности, — прокомментировал Onliner Юрий Воскресенский.

Вот некоторые имена людей, предложенные для амнистии:

  • Виктор Бабарико
  • Эдуард Бабарико
  • Мария Колесникова
  • Максим Знак
  • Сергей Тихановский
  • Екатерина Андреева
  • Екатерина Борисевич
  • Дарья Чульцов
  • Лилия Власова
  • Алана Гебремариам
  • Игорь Лосик
  • Илья Салей
  • Павел Северинец
  • Николай Статкевич
  • Алла Шарко
  • Юлия Слуцкая

Напомним, ранее Юрий Воскресенский также сообщал о планах предложить Всебелорусскому народному собранию проект политической амнистии.

 
 
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Инициатива «Круглый стол демократических сил» предложит список заключенных для амнистии. Его планируют представить на Всебелорусском народном собрании. По...
 
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