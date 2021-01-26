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Юрий Воскресенский предложил список людей для амнистии. В нем есть Виктор и Эдуард Бабарико, Колесникова и Тихановский
Источник материала: Onliner
Инициатива «Круглый стол демократических сил» предложит
— Если я буду на ВНС и дорвусь до трибуны, буду просить делегатов поддержать идею амнистии в целом и список КСДС (а мы себя объявили правозащитной организацией) в частности, — прокомментировал Onliner Юрий Воскресенский.
Вот некоторые имена людей, предложенные для амнистии:
Напомним, ранее Юрий Воскресенский также сообщал о планах предложить Всебелорусскому народному собранию проект политической амнистии.
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Юрий Воскресенский предложил список людей для амнистии. В нем есть Виктор и Эдуард Бабарико, Колесникова и Тихановский
Инициатива «Круглый стол демократических сил» предложит список заключенных для амнистии. Его планируют представить на Всебелорусском народном собрании. По...
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