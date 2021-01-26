Юрий Воскресенский предложил список людей для амнистии. В нем есть Виктор и Эдуард Бабарико, Колесникова и Тихановский

Источник материала: Onliner

Инициатива «Круглый стол демократических сил» предложит список заключенных для амнистии. Его планируют представить на Всебелорусском народном собрании. По состоянию на 26 января в нем находятся 213 человек.

— Если я буду на ВНС и дорвусь до трибуны, буду просить делегатов поддержать идею амнистии в целом и список КСДС (а мы себя объявили правозащитной организацией) в частности, — прокомментировал Onliner Юрий Воскресенский.

Вот некоторые имена людей, предложенные для амнистии:

Виктор Бабарико

Эдуард Бабарико

Мария Колесникова

Максим Знак

Сергей Тихановский

Екатерина Андреева

Екатерина Борисевич

Дарья Чульцов

Лилия Власова

Алана Гебремариам

Игорь Лосик

Илья Салей

Павел Северинец

Николай Статкевич

Алла Шарко

Юлия Слуцкая

Напомним, ранее Юрий Воскресенский также сообщал о планах предложить Всебелорусскому народному собранию проект политической амнистии.